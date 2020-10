Señala Jacko Badillo: ’Es posible recuperar en 6 meses empleos perdidos, si todos ponemos de nuestra parte’

El pronóstico hecho por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que en seis meses podría comenzar la reactivación económica y recuperar los empleos que por la pandemia se han perdido, sí es posible cumplirlo, estimó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Guerrero, Joaquín Badillo Escamilla.



Ello podrá lograrse, advirtió, "siempre y cuando pongamos de nuestra parte todos juntos: sociedad, gobierno, ciudadanos; creo que la responsabilidad y la conciencia es de todos, no podemos bajar la guardia en el tema de las medidas de seguridad e higiene, y sin duda con esto sí vamos a lograr ese reposicionamiento, esa recuperación de empleos, sin embargo va a depender de todos nosotros", recalcó.



El dos veces ex candidato a la alcaldía de Acapulco y presidente de la asociación civil JACKOmienza, reiteró su llamado a la conciencia y a la reflexión de todos los ciudadanos en el sentido de que no podemos cantar victoria respecto al tema del Covid-19, ya que dijo que de relajarse las medidas sanitarias que marcan las autoridades, estaríamos incluso en riesgo de bajar a semáforo rojo, y eso colapsaría nuevamente nuestra economía.



Lamentó que desafortunadamente los índices de contagios y las consecuentes muertes por Coronavirus se han incrementado, precisamente porque se han relajado las medidas de seguridad e higiene; "la recuperación económica es lenta, el virus no se ha erradicado y el panorama que tenemos va a depender de nosotros mismos", expresó.



En el caso del sector empresarial, manifestó que tienen claro "qué tanta responsabilidad, esfuerzo, concientización vamos a tener con nuestras empresas, nuestros colaboradores y familias en todos sentidos"; hoy, dijo, se tiene "un pequeño respiro, de que vamos en vías de un reposicionamiento económico, lento pero por lo menos estable, donde la generación de empleos empieza a fluir", con todo y los estragos que dejaron los seis meses de confinamiento, sin embargo, dijo que las reaperturas de negocios, aunque sea a un 20 o 30 por ciento, han servido mucho para ir subsistiendo".



Lo más importante, dijo, es no perder la fe, a la vez que reiteró su confianza en el pronóstico hecho por López Obrador de que, si todos colaboramos, en seis meses podremos recuperar los empleos perdidos.