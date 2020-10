Señala Salud que plantilla laboral del IMIEM cuenta con equipo de protección personal, prevención y diagnóstico por COVID-19

•Destaca que el personal de este nosocomio tiene el índice de positividad por SARS-CoV-2 de 8.31, de los más bajos a nivel estatal y nacional.



Toluca, Estado de México, .- La Secretaría de Salud de la entidad informa que el Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM), asegura la protección personal de su plantilla laboral, así como el apoyo a los trabajadores que forman parte de los grupos vulnerables y la continuidad en la prevención y diagnóstico por COVID-19.



En relación a la conferencia de prensa ofrecida por personal adscrito al Hospital de Ginecología y Obstetricia, se informa que el IMIEM realiza exámenes de detección de enfermedades respiratorias al personal que lo solicite.



También señala que respeta las incapacidades, expide bajo normatividad los dictámenes de vulnerabilidad de acuerdo a los criterios publicados en el Periódico Oficial del Estado de México "Gaceta del Gobierno" del 3 de agosto de 2020 e implementó un Módulo de Medicina Laboral desde el 15 de abril para los trabajadores que lo soliciten.



De igual manera destaca que el personal de este nosocomio tiene el índice de positividad por SARS-CoV-2 de 8.31, el cual resulta de los más bajos a nivel estatal y nacional; además subraya que quienes cuentan con dictamen de vulnerabilidad y han presentado incapacidad no han sido afectados en sus prestaciones y derechos laborales.



Con motivo del fallecimiento de un médico de esta Institución en junio del presente año, puntualiza que laboraba en un área administrativa, donde se aplican los protocolos de seguridad y prevención, además especifica que no tenía contacto con pacientes y tampoco solicitó resguardo domiciliario por comorbilidades, pues era menor de 60 años.



Con respecto a un camillero que se encuentra hospitalizado, informa que del 8 de junio al 24 de julio de 2020 registró seis incapacidades por COVID-19 y el 31 de julio presentó resumen clínico por padecer diabetes e hipertensión arterial, ante lo cual se le solicitó ir al Módulo de Medicina Laboral para documentar y dictaminar su vulnerabilidad, sin embargo, el paciente no acudió.



El 20 de agosto, a dos meses y 18 días de haber sido diagnosticado por el contagio con el virus SARS-CoV-2, es hospitalizado por complicación de sus comorbilidades, lo que no ha afectado su salario y sus prestaciones hasta la fecha.



En referencia al doctor que convocó a conferencia de prensa, se precisa que se encuentra en resguardo desde el 28 de marzo, por lo cual no ha laborado; el 17 de agosto interpone recurso de amparo, el cual es contestado y los oficios de resguardo domiciliario que amparan los meses de agosto, septiembre y octubre están a disposición del servidor público en el juzgado correspondiente.



Es de destacar que durante el último mes, el IMIEM realizó actividades de capacitación virtual para fomentar y fortalecer el uso de equipos de protección personal, retorno laboral seguro, terapia psicológica y atención de salud mental, entre otros.