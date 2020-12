Señala Zebadúa a Chong, Núñez y Huazo por simular contratos de predios en NAIM

La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que Emilio Zebadúa declaró sobre los desfalcos millonarios en el NAIM y que fueron operados por la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles Berlanga, donde también estuvieron involucrados los hidalguenses Miguel Ángel Osorio Chong y hasta el exdirector General del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Manuel Ángel Núñez Soto.



Mediante la operación de diversas dependencias desde la Presidencia de la República, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), operaron y tramaron una red de corrupción alrededor de la compra de los terrenos para la construcción del extinto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM).



El exdirector General del GACM es Manuel Ángel Núñez Soto, quien ya estaba siendo investigado por un presunto desvío de más de 17 mil millones de pesos de los recursos que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) tenía destinados para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.



En 2017, el exsecretario de Gobierno en Hidalgo Aurelio Marín Huazo cobró 2 millones 300 mil 568 pesos por brindar servicios de "asesoría especializada en gestión social", para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), quien fue contratado cuando Manuel Ángel Núñez Soto era director general del GACM.



De acuerdo con la página www.rindecuentas.org, de 2015 a 2017 el político hidalguense recibió en total 5 millones 534 mil 614.68 pesos del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, derivado de sus servicios como asesor



En dicha operación, tuvo como aval de la sociedad civil al Frente Auténtico Campesino (FAC), un Frente de ’organizaciones campesinas’ vinculadas al dinero y no a las luchas sociales.



La operación la realizó la SEDATU con el aval de la SHCP para destinar 400 millones de pesos, a través de 200 cheques por montos que oscilaban entre los 300 y los 10 millones de pesos.



El pretexto era la adquisición de los predios ’Los Tlateles’ y ’el Moño’, en donde se construiría el extinto NAIM. Lo que significaba la reubicación de 256 hectáreas de los supuestos propietarios y la compensación por la superficie de 327 hectáreas.



Sin embargo, realizaron una simulación para la entrega de cheques a personas que no comprobaron títulos de propiedad de los terrenos, por lo que no hubo un cambio a nivel jurídico.



En la cláusula segunda del convenio de concertación firmado el 14 de junio de 2018 establece que la ayuda social fue otorgada a cambio de la no invasión de los terrenos.



Pagaron a cambio de nada, a dueños que no existieron, por terrenos fantasmas, con recursos no presupuestados, con un programa inexistente.



Zebadúa señaló a Osorio Chong, actual coordinador del PRI en el Senado y a Rosario Robles como los estructuradores de este esquema para la compra de terrenos aledaños. Y señaló a René Juarez Cisneros actual coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, en su momento subsecretario de Gobernación, de realizar las negociaciones con los supuestos beneficiarios. En este proceso se apoyaron de CONAGUA, la SCT, GACM y SEMARNAT.



José Luis Moyá, comenta que mientras estuvo laborando en el GACM, en el momento en que compararon las declaraciones patrimoniales con informes del Registro Público de Propiedad, descubrió que el director general de la obra, Raúl González Apaolaza, quien era secretario de Educación Pública de Hidalgo (2001-2006), indicó que era agricultor de dicha entidad para que el Gobierno Federal le vendiera terrenos en Tizayuca.



Posteriormente, él vendió las cinco hectáreas a Manuel Ángel Núñez Soto.



Detalló que el metro de Tezontle cuesta entre 20 y 80 pesos el metro y para el NAIM adquirieron en 200 pesos el metro.Con información de Oscar Peñaloza | MANIFIESTO21, REPOTE ÍNDIGO, PROCESO, CONTRALÍNEA, FORBES Y MCCI.