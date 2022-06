Señalan a alcalde y a empresario del PRI como autores intelectuales de asesinato de activista

LOS PUNTOS DEL COMITÉ DE DEFENSA AMBIENTAL DE ATITALAQUIA



1. De acuerdo al dictamen no. SEMARNATH/DT/RSU-001/2020 que a la letra dice:“De acuerdo al análisis de congruencia basado en el programa de ordenamiento Ecológico Territorial Región Tula-Tepeji, el predio en referencia se encuentra dentro de la unidad de Gestión ambiental UGA 41 los cedros con aptitud de suelo condicionado para el establecimiento de industria energética”.



2. De acuerdo al dictamen No. SEMARNATH/DT/RSU-001/2020 contraviene lo establecido en el Criterio ecológico número 26 que a la letra dice “el establecimiento de actividades industriales riesgosas, no se permitirá en la cercanía de áreas urbanas y comerciales”.



3. El predio presenta características con actividades previas de extracción pétrea, cuya remoción de cubierta vegetal genera permeabilidad y fragilidad del suelo y con ello la afectación de manto freático, de acuerdo al dictamen no. SEMARNATH/DT/RSU-001/2020.



4. Desde 2019 a la fecha el Centro Regional de Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial Atitalaquia operado por la empresa ESMEX Hidalgo S. de R.L. de C.V. realizo explotación de minería a cielo abierto sin respetar franja de amortiguamiento y sin cumplir con la reparación ecológica para iniciar otro proyecto en el mismo sitio, cabe mencionar que SEMARNATH acudió a revisión constatando estos hechos, sin que hasta la fecha haya entregado sus observaciones.



5. La norma 083 establece que una de las restricciones de la ubicación del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y manejo especial y cualquier pozo de extracción de agua para uso doméstico, industrial, riego y ganadero, tanto en operación como abandonado, será de 100 metros adicionales a la proyección horizontal, a la mayor circunferencia del cono de abatimiento, la distancia del pozo no será menor a 500 metros; reglamentación que se violenta por la existencia de Pozo de uso doméstico de más de 50 años de servicio que se ubica a una distancia de 268 metros del Centro Regional de Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial Atitalaquia operado por la empresa ESMEX Hidalgo S. de R.L. de C.V. y de un pozo de agua propiedad de la planta FUD, industria del grado alimenticio,a menos de 500 metros de distancia del centro regional de residuos y sólidos urbanos y manejo especial Atitalaquia operado por la empresa ESMEX Hidalgo S. de R.L. de C.V.



6. El centro regional de residuos sólidos urbanos y manejo especial Atitalaquia viola el derecho de vía de las líneas de trasmisión de alta tensión de CFE



7. El Centro Regional de Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial Atitalaquia operado por la empresa ESMEX Hidalgo S. de R.L. de C.V. se encuentra dentro del derecho de vía de gasoducto y ductos de Pemex que corren paralelos a la vía del ferrocarril.



8. Este proyecto había sido planteado a las comunidades vecinas en el 2019, pero fue rechazado por considerarlo no adecuado por la población



9. La aprobación de la instalación del este centro regional de residuos sólidos y urbanos fue realizado a espaladas de la población, no fue socializado.



10. El inicio de operaciones del centro regional de residuos sólidos y urbanos y de manejo especial esta fundada en la mentira institucional de que no existe ningún otro lugar para depositar los residuos sólidos y urbanos de los nueve municipios involucrados.



11. A cinco meses de operación del Centro Regional de Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial Atitalaquia, ninguna institución gubernamental (SEMARNAT, SEMARNARTH, PROFEPA, H. AYUNTAMIENTO DE ATITALAQUIA, GOBIERNO DEL ESTADO) ni la empresaha presentado los estudios que marca la norma 083 y permisos legales que se requieren para el funcionamiento para esta empresa, violando de manera sistemática y deshonrosa nuestro derecho a la información.



Por estos motivos



1. EXIGIMOS el cierre técnico del centro regional de residuos sólidos urbanos y manejo especial Atitalaquia,



2. Exigimos el derecho a un medio ambiente saludable



3. Exigimos la implementación de un programa paraUN MUNICIPIO LIBRE DE BASURA supervisada y dirigida por institución independientes como es CONACYT.



4. ¡¡¡EXIGIMOS TAMBIEN LA CANCELACIÓN DE TODO PROYECTO QUE AGRAVE LOS PROCESOS DE CONTAMINACIÓN DE LOS INFIERNOS AMBIENTALES!!! y la moratoria de todos los procesos de inversión hasta que no demuestren científicamente ser inocuos para la población y medio ambiente, frente a comités de evaluación autónomos



5. EXIGIMOS SE DETENGAN LOS ACTOS DE INTIMIDACION Y PERSECUCIÒN EN CONTRA DE MIEMBROS DEL COLECTIVO COMITÉ DE DEFENSA AMBIENTAL ATITALAQUIA, POR DEFENDER LA VIDA Y EL TERRITORIO.



6. LLAMAMOS A LA COMISIÒN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA QUE GARANTICE EL GOCE PLENO DE NUESTROS DERECHOS DE MANIFESTACIÒN, SEGURIDAD Y A LA VIDA.



Nos encontramos en plantón en el camino interparcelario que da acceso al centro regional de residuos sólidos urbanos y manejo especial Atitalaquia,no permitiendo la entrada a camiones de basura desde el 13 de mayo del 2022 por lo que hacemos un llamado a todas las organizaciones, colectivos, defensores, defensoras del medio ambiente y derechos humanos y a los pueblos en general para que se sumen a esta digna y legítima lucha que no detendremos hasta que el gobierno del Estado de Hidalgo cierre técnicamente este basurero.