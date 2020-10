Señalan a exfuncionario de CFE en Tula por daño de más de 800 millones

Ernesto Mancha Alcántara busca nuevamente un cargo público, esta vez como director de Generación I de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pese a que en su largo historial hay señalamientos millonarios por malas administraciones que dejó como legado en su paso por la función pública, provocando un daño por más de 800 millones de pesos.



Actualmente es jubilado en CFE donde se desempeñó como superintendente de Turno, jefe de Operación, superintendente de Mantenimiento y temporalmente superintendente General en la Central Termoeléctrica Valle de México. superintendente General de las Centrales Salamanca, Gto., Ciclo Combinado Tula, temporalmente superintendente General en la Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos en Tula, Hgo. y subgerente Regional Termoeléctrico en la Empresa Productiva Subsidiaria. En 2019 estuvo en la Secretaría de Energía como director de Generación de Energía Eléctrica.



Sin embargo, su paso por la paraestatal ha demostrado falta de probidad en el desempeño de sus funciones.

Pero los casi 800 millones de pesos de daño al erario del contrato anterior no son los únicos señalamientos que obran sobre el exfuncionario.



Destaca que en la auditoría GEI-007/2019 al Programa de Mantenimiento 2019 de Unidades Generadoras, ordenada por el hallazgo de irregularidades, su nombre vuelve a aparecer en el ojo del huracán.



Fueron al menos 21 señalamientos que hizo la entidad auditora a la contratación firmada por Ernesto Mancha.



Entre los referidos destaca que existe “Falta de evidencia que sustente la priorización de mantenimientos en las unidades generadoras”, lo que supone un presunto contubernio con las empresas contratistas para así poder obtener beneficios económicos de los contratos.



Así, los documentos elaborados en sus diversas etapas no cumplieron con las disposiciones generales para obtener financiamiento.



Hubo desviaciones al programa de mantenimiento anual 2019 para las centrales termoeléctricas de la CFE EPS Generación I así como diferencias entre la información reportada y la efectivamente registrado, especialmente entre avances físicos y Pagos vs presupuesto (pagó sin que la empresa con la que estaba en contubernio realizara las acciones para las que fue contratado).



No ejerció penalizaciones por alrededor de 180 mil pesos por incumplimiento de contrato, dada su falta de supervisión y control que pudieron evitar los daños por costo de oportunidad entre otras irregularidades ((CFE/AI/AIEPSGI/131/2019).