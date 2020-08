Señalan Conapo y el INSP importancia de garantizar a las y los jóvenes el derecho a la salud

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MIERCOLES, 12, AGOSTO, 2020, 10:08 hrs.

SECRETARIA DE GOBERNACION

GOBIERNO DE MEXICO



En el marco del Día Internacional de las Juventudes, el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) hacen un llamado a garantizar los derechos humanos de las y los jóvenes, especialmente a la salud; de acuerdo con la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, ese derecho incluye la atención y cuidado especializado de la salud juvenil, la promoción de la salud sexual y reproductiva, así como la información y prevención contra el alcoholismo, tabaquismo y uso indebido de drogas.



El inicio de la vida sexual es un episodio crucial en la juventud debido a las implicaciones para su futuro, como asumir nuevos roles y patrones de comportamiento que tendrán efectos en su salud sexual y reproductiva, los cuales modificarán su desarrollo durante la edad adulta. Además, el consumo de sustancias adictivas como el tabaco y el alcohol en esta etapa tiene efectos negativos en la salud y se encuentra relacionado con situaciones de violencia, accidentes y conductas sexuales de riesgo que pueden derivar en embarazos no planeados.



Brindar información sobre salud sexual y reproductiva y promocionar estilos de vida saludable entre la población joven les permitirá tomar decisiones libres, responsables e informadas para la construcción de su plan de vida, así como obtener mayores y mejores oportunidades de desarrollo, lo que traerá beneficios a las y los jóvenes, sus familias y comunidades.



Datos de las Proyecciones de la Población del Conapo, señalan que en 2020 la población de jóvenes de 12 a 29 años de edad, asciende a más de 39.2 millones, lo cual representa el 30.7 por ciento del total de la población a nivel nacional. De ellos, el 50.5 por ciento corresponde a los hombres y el 49.5 por ciento a las mujeres.



En cuanto a la salud sexual y reproductiva de este sector de la población, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2018-19), reporta el porcentaje de las personas jóvenes que no utilizó algún método anticonceptivo en la primera y última relación sexual. En el grupo de personas de 12 a 19 años de edad, 14 por ciento de los hombres y 26.1 por ciento de las mujeres no utilizaron métodos anticonceptivos en la primera relación sexual; mientras que, en el grupo de 20 a 29 años de edad, no los usaron, el 25.2 por ciento fueron hombres y 35.6 por ciento mujeres.



Entre las personas que usaron protección anticonceptiva, en el grupo de 12 a 19 años, el condón masculino lo utilizó un 82.7 por ciento de los hombres y un 69.2 por ciento de las mujeres; en tanto que en el grupo de 20 a 29 años se observó un patrón similar al de las personas más jóvenes en el uso de condón en el inicio sexual, 72.1 por ciento hombres y 59.3 por ciento mujeres.



Con respecto a la última relación sexual, en el grupo de 12 a 19 años de edad que no utilizaron ningún método anticonceptivo, 15.8 por ciento son hombres y 28.5 por ciento mujeres; en tanto que el uso en las personas de 20 a 29 años, 25.1 por ciento para hombres y 33.1 por ciento de las mujeres. Entre las personas de 12 a 19 años que usaron el condón se reportó el 79.2 por ciento de los hombres y el 54.9 por ciento de las mujeres; y de 20 a 29 años, 61.7 por ciento pertenece a hombres y 43.7 por ciento a mujeres.



Además, en 2018 el 46.2 por ciento de las mujeres de 12 a 19 años de edad y 75.9 por ciento de las de 20 a 29 años estuvieron embarazadas alguna vez en los cinco años anteriores a la entrevista; el 22.1 por ciento del grupo 12 a 19 años y 4.9 por ciento del grupo de 20 a 29 años estaba embarazada en el momento de la encuesta.



Un aspecto relacionado con los daños a la salud de la población joven son los accidentes, datos de la ENSANUT 2018-19 señalan que el atropellamiento peatonal fue la principal causa de accidentes, un suceso que ocurre más en las mujeres (97.4 por ciento) que en hombres (90.6 por ciento), seguido de choque entre vehículos automotores, que sucede más en hombres (6.7 por ciento) que en mujeres (1.7 por ciento). Es de destacar que el 7.3 por ciento del total de accidentados estaba bajo los efectos de alcohol, drogas o ambos (9.1 por ciento en hombres y 2.4 por ciento en mujeres).



En el caso de las adicciones y salud mental, las personas jóvenes son las que están en mayor riesgo de consumo de sustancias adictivas, pero al mismo tiempo es el grupo donde las acciones de prevención pueden lograr un mayor efecto. Actualmente, 5.7 por ciento del grupo de personas entre 10 a 19 años fuma, mientras que en los de 20 a 29 años el porcentaje aumenta a 22.4 por ciento. En relación con el consumo mensual de alcohol, el 19 por ciento del grupo de 10 a 19 años y 45.4 por ciento de 20 a 29 años, lo ingirieron en exceso.



La sintomatología depresiva puede llevar a alteraciones en el desempeño de la vida diaria y se ha asociado con una variedad de problemas de salud, incluidos problemas mentales; el 10.8 por ciento de personas de 10 a 19 años y 13.6 por ciento de las de 20 a 29 años manifestaron sintomatología depresiva. Este problema de salud es más frecuente en las mujeres; en el grupo de 10 a 19 años, 13 por ciento corresponde a las mujeres y 8.6 por ciento a hombres; en el grupo de 20 a 29 años, 17.3 por ciento de las mujeres y 9.6 por ciento de los hombres presentaron esta sintomatología.