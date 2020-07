Señalan Conapo y UNFPA la importancia de garantizar los derechos de las mujeres y las niñas en el contexto del Covid-19

En el marco del Día Mundial de la Población, que este año lleva como tema ‘Poniendo freno al Covid-19: ¿Cómo salvaguardar la salud y los derechos de las mujeres y las niñas ahora?’, la Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional de Población (Conapo) junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), señalan la importancia de garantizar los derechos de las mujeres y las niñas en el contexto del COVID-19 y crear conciencia sobre sus necesidades de salud sexual y reproductiva y vulnerabilidades durante la pandemia.



Además, se destaca la importancia de salvaguardar los logros alcanzados y seguir el impulso del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 refrendados en la Cumbre de Nairobi.



Con la finalidad de visibilizar el impacto que ha tenido el SARS-CoV-2 en la población mexicana, se realizará el próximo 13 de julio el conversatorio en línea: ‘Desafíos Demográficos en México ante el COVID-19’, que contará con la participación del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez; la secretaria general del Conapo, Gabriela Rodríguez Ramírez; el representante de la UNFPA, Arie Hoekman; el director general del Instituto Nacional de Geriatría (Inger), Luis Miguel Gutiérrez Robledo; y la antropóloga social e investigadora, Cristina Díaz Pérez.



Durante el evento se presentará el trabajo póstumo de Carlos Javier Echarri Cánovas, quien fuera secretario general del Consejo de diciembre de 2018 al 10 de julio de 2019; "Interseccionalidad de las desigualdades de género en México, Un análisis para el seguimiento de los ODS’, realizada en colaboración con ONU-Mujeres México, se analizan las implicaciones del cruce de disparidades estructurales de diferentes grupos de mujeres para evidenciar sus situaciones de desventaja.



De acuerdo con el Conapo y el UNFPA, durante la emergencia sanitaria por COVID-19 las mujeres y niñas enfrentan diversas situaciones que vulneran sus derechos sexuales y reproductivos como el acceso a la disponibilidad de métodos anticonceptivos y servicios de salud para este fin, lo que aumenta la exposición a embarazos no planificados o en condiciones de riesgo. Además, pueden estar más expuestas a vivir distintas situaciones de violencias, incluida la sexual.



Estimaciones del Conapo consideran que en México habrá un aumento de 30 por ciento en las necesidades insatisfechas de anticoncepción (NIA) entre 2020 y 2021; se tendrá un millón 215 mil 618 mujeres adicionales de 15 a 34 años con necesidades insatisfechas, y se esperarán un poco más de 171 mil embarazos no deseados o planeados en este grupo poblacional.



En el caso de las adolescentes, en un escenario pesimista, donde las mujeres de 15 a 19 años dejen de acudir a los servicios de salud sexual y reproductiva por el miedo a contagiarse de COVID-19, provocaría que aumenten su NIA en 30 por ciento, lo que derivaría que, entre 2020 y 2021, haya 222 mil 924 adolescentes adicionales con NIA, y a su vez aumentarían 35 mil 813 embarazos no deseados o planeados, respecto a la tendencia esperada sin la emergencia sanitaria.



El conversatorio en línea ‘Desafíos Demográficos en México ante el COVID-19’ y las reflexiones en memoria de Carlos Javier Echarri Cánovas se transmitirán a través de la página de Facebook del Conapo en el siguiente enlace https://www.facebook.com/CONAPO/live.