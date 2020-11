Señalan que problemas renales derivan de enfermedades como diabetes e hipertensión

Señalan que supera costo de diálisis en la iniciativa privada, 80 mil pesos mensuales por paciente.

• Destacan que evitar consumo de bebidas energizantes, mantener una hidratación adecuada, evitar el tabaco y no auto medicarse ayuda a prevenir afecciones renales.



Toluca, Estado de México, 3 de noviembre de 2020. La mayoría de los casos de atención por enfermedad renal tratados en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, (ISSEMyM), derivan de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.



Al respecto, Yeimmi Rodríguez Bárcenas, enfermera de la Unidad de Diálisis Peritoneal del Hospital Regional Tlalnepantla, explicó que el mal cuidado de estas afecciones provoca que los riñones pierdan la capacidad de eliminar los desechos y equilibrar los fluidos, ya que el exceso de toxinas dificulta la circulación y la depuración de las mismas.



Subrayó que lamentablemente en México prevalecen los malos hábitos alimenticios por lo que día a día, la incidencia de enfermedades crónicas va al alza.



Agregó que la edad promedio en este tipo de pacientes oscila entre los 40 y 60 años, de los cuales, 85 por ciento son hombres, por lo que hizo un llamado a prevenir este tipo de padecimientos.



’Para prevenir las enfermedades renales es importante no tomar bebidas energizantes porque lastiman mucho el riñón, en el caso de pacientes con diabetes e hipertensión es de suma importancia revisar periódicamente su presión arterial y niveles de azúcar en sangre, mantener una hidratación adecuada, evitar el tabaco y no automedicarse, a fin de no afectar este vital órgano’, detalló Rodríguez Bárcenas.



Reiteró que para estos pacientes es de suma importancia continuar con los tratamientos prescritos por sus médicos, ya que pertenece a un grupo vulnerable para contraer COVID-19 y pueden enfermar gravemente.



Por ello y con la finalidad de orientar a pacientes y cuidadores primarios en esta materia, el ISSEMyM realiza periódicamente un curso integral de apoyo personalizado con duración de dos semanas para ayudarlos a identificar entre otros temas, cómo alimentarse correctamente, cómo realizar una diálisis con bolsa manual o bolsa gemela; cómo utilizar una maquina recicladora, entre otros.



Una vez concluida esta inducción se envían a su domicilio los materiales necesarios para llevar a cabo el proceso durante tres meses. En un nosocomio privado, este tratamiento ronda por arriba de los 80 mil pesos mensualmente por paciente, indicó.



Asimismo, Yeimmi Rodríguez Bárcenas comentó que en una suma de esfuerzos, el Hospital Regional ISSEMyM Tlalnepantla recientemente llevó a cabo el segundo curso de diálisis peritoneal, ’Herramientas para el cuidado efectivo en el tratamiento sustitutivo’, con el objetivo de capacitar y actualizar al personal de enfermería sobre herramientas útiles en materia de terapia de sustitución renal a efecto de mantener la especialización constante en el personal que atiende a sus derechohabientes.