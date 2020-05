Señales esperanzadoras alientan uso de Remdesivir contra Covid-19: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que hay señales esperanzadoras en un ensayo clínico que realiza Estados Unidos sobre el uso de Remdesivir para tratar a pacientes con Covid-19.



Durante la conferencia para informar la situación de la pandemia, el director ejecutivo del programa de emergencias de la organización, Mike Ryan, señaló que en caso de dar buenos resultados, se garantizará que el medicamentos este disponible para todos.



’Hablaremos con Estados Unidos y la farmacéutica (productora del fármaco) para que este disponible si da buenos resultados’, apuntó.



Recordó que además dicho medicamento forma parte de los ensayos de solidaridad de la OMS, los cuales se pusieron en marcha desde el pasado mes de marzo para encontrar un tratamiento eficaz contra el SARS-CoV-2.





Por otra parte, ante la afirmación por parte de Estados Unidos de que el virus fue originado en un laboratorio, subrayó que la OMS no ha recibido ninguna información por parte de esta nación.



’La OMS no ha recibido ninguna información de Estados Unidos con pruebas sobre el origen del coronavirus. Esto sigue siendo especulación. Las pruebas que tenemos es que es de origen natural y necesitamos más información sobre el intermediario’, expresó.



El pasado viernes, la Administración de Medicinas y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos autorizó la utilización del fármaco Remdesivir como tratamiento para pacientes con el nuevo coronavirus.





Aunque no se ha confirmado como una cura ante el padecimiento, se ha demostrado que puede reducir la duración de la enfermedad y ser más efectivo en etapa preventiva, de acuerdo a lo expresado oportunamente por Gilead Sciences.



Forbes