Señales expropiatorias de Morena

Por Víctor Sánchez Baños



Casi inadvertida pasó una ley impulsada por el gobernador de Puebla, por Morena, Miguel Barbosa, mediante la cual el gobierno estatal se hizo del control de los colegios privados de todos los niveles, incluida la famosa Universidad de Las Américas, que actualmente tiene como rector a Luis Ernesto Derbez, exsecretario de Economía con Vicente Fox.



El 15 de mayo, el Congreso Local, de mayoría de Morena, aprobó una ley impulsada por el gobernador socialista Miguel Barbosa. Lo hicieron rápidamente, fast track.



Entre los lineamientos más importantes está políticas muy estrictitas donde el gobierno estatal totalmente confiscatorias, ya que incorpora sus inmuebles al Sistema Educativo Estatal, además de imponer sanciones de casi medio millón de pesos, retención de documentos de los estudiantes y el impedir que una institución pueda proporcionar educación.



Los diputados morenistas recibieron la misma semana pasada el proyecto y en dos días la aprobaron sin previo dictamen y análisis. En ningún momento se tomó el parecer de las universidades privadas y las asociaciones de colegios particulares.



Esta estrategia de Morena es violar la autonomía de cátedra de esas instituciones, con la libertad de educar de acuerdo a sus temáticas sociales.

Esto desató un escándalo político, luego que el PRI y el PAN, después que ni cuenta se dieron del gol que les metió el gobernador socialista, amenazó con llevar a la Corte este asunto.



La ley incluye 155 artículos. Entre otros, uno que destaca es el 105 que establece, con fines expropiatorios, que los inmuebles y muebles, de las escuelas particulares pasarán a ser parte del sistema Educativo Estatal. No especifica la forma en que el gobierno de Barbosa se hará de las instalaciones, ni como, ni cuándo.



Esta medida similar a las que hace cotidianamente el gobierno bolivariano de Venezuela. Expropia la propiedad de los particulares, los toma y, en el caso de universidades, no tiene dinero para mantener el sistema educativo y los abandona en ruinas.



Muchas preguntas se le tienen que hacer el Gobernador Barbosa. Miguel dice que la educación no debe ser un negocio y nunca ser utilizada para lo que se utilizó en otros tiempos: las estafas maestras.



Primero, Miguel, no enredes las cosas. La estafa maestra fue hecha con universidades públicas. Esas que defiendes.

Segundo: Hay instituciones que no son negocio, ya que son públicas. Espero que puedas entender la diferencia entre una y otro.



Tercero: ¿Cómo vas a pagar la plantilla de investigadores, catedráticos, maestros, empleados de esas universidades?

Cuarto: ¿Tienes el dinero para invertirlo en universidades de excelencia como la de Las Américas?



Quinto: ¿Vas a usurpar las actividades académicas de otras instituciones y sólo dejar la versión de un gobierno socialista que ve la felicidad en la pobreza?

De verdad, ya empiezan a salir los verdaderos morenistas. Esos que buscan apoderarse a la mala de las propiedades de aquellos que han invertido sus vidas enteras, incluso en varias generaciones, para vivir un poco mejor, porque en México, no se puede vivir muy bien ya que la clase política se roba todo.



Una última pregunta al gobernador poblano: ¿De dónde tiene una gran riqueza que le ha hecho vivir con mucha holgura durante muchos años, si siempre se dedicó a la política? Si sumamos los salarios que ha devengado en toda su vida, no le alcanza para la riqueza que tiene ahora.



PODEROSOS CABALLEROS: Otra medida dictatorial de Miguel Barbosa, fue que con un decreto frenara las actividades de las armadoras de autos de Volkswagen y Audi, en la entidad bajo el supuesto que no mantendrán ambas empresas alemanas medidas para evitar los contagios por el COVID-19. La decisión la toma, incluso, a contrapelo de la tomada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien permitió ese sector como industria prioritaria.



Claro, aprovecha que estas compañías no están dentro de la órbita del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el T-MEC. Por ello, prefiera mandar una señal para frenar las actividades de las empresas alemanas.

A partir del 1 de junio no regresarán los trabajadores de esas empresas. No serán despedidos, pero no tendrán los salarios completos.

Ahora bien, tenemos información que Audi y Volkswagen adquirieron una gran cantidad de insumos para que los trabajadores asistan a sus labores con trajes especiales que eviten contagios durante las horas de trabajo y evitar, al mismo tiempo, que lleguen enfermos a sus actividades.



Una parte de los trabajadores haría su labor desde sus casas. ¿Ignorancia, mala fe o intereses ideológicos?



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La súbita caída de la demanda en la industria restaurantera, debida al Covid-19, ha causado una disminución de las ventas de entre un 70% y hasta un 90% en la Ciudad de México, considerando incluso, que el hábito de los consumidores se ha modificado y las plataformas digitales han tomado mayor fuerza. Así, GINgastronómico, de Raúl Beyruti, que reúne a 15 firmas restauranteras, desarrolló un concepto de envío de comida casera hasta la puerta de la casa, el cual beneficiará a más de 750 familias y generará recursos y trabajo.



