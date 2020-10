Señor de la tercera edad que fue echado a la calle es rescatado por autoridades de Ecatepec y llevado a un albergue del DIF

Ecatepec, Méx., a 26 de octubre del 2020.-Don Mario, de 73 años de edad, fue desalojado del cuarto que rentaba y abandonado a su suerte en la calle. Sin familiares o conocidos que lo ayudaran, permaneció durante horas a la intemperie junto con sus pertenencias, en la colonia San Pedro Xalostoc, hasta que el DIF de Ecatepec intervino y le brindó refugio en ’Casa Amor’.



Colonos alertaron a las autoridades municipales sobre la situación del adulto mayor, por lo que personal del DIF de Ecatepec acudió para apoyar a esta persona en situación vulnerable.



Personal del área Jurídica de DIF y elementos de la Célula de Búsqueda de Personas de la policía municipal arribaron a calle Cerrada de Tenochtitlán, en San Pedro Xalostoc, para atender a don Mario, quien recibe una pensión por sus años de trabajo como periodista, recurso con el que pagaba la renta.



Al entrevistarlo, el hombre mencionó que cubrió el pago de inmueble que rentaba hasta el próximo 2 de noviembre, pero los propietarios del lugar decidieron sacar sus cosas y no permitirle continuar en ese espacio; sin opciones, don Mario aguardó sentado en la banqueta, junto a sus escasas pertenencias.



El DIF municipal brindó atención jurídica, sicológica y médica al vecino de San Pedro Xalostoc y posteriormente los policías de la Célula de Búsqueda de Personas investigaron si el adulto mayor contaba con familiares que pudieran apoyarlo, pero al parecer no cuenta con ninguno.



En consecuencia, personal jurídico del DIF municipal trasladó al hombre al Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec, donde también se encargan de asuntos relacionados a niñas, niños, adultos mayores y otros grupos vulnerables.



Al no contar con alguna red de apoyo, Don Mario accedió ingresar al Centro de Asistencia Social para el Adulto Mayor en Orfandad Real ’Casa Amor’, del DIF de Ecatepec, ubicado en la colonia Sagitario 3, por lo que la Fiscalía de Justicia del Estado de México determinó que la persona quedé bajo los cuidados de la institución.



’Casa Amor’ brindará a don Mario atención médica, alimenticia, jurídica y sicológica, además de que le realizarán una prueba de Covid-19 para confirmar su salud y atenderlo de manera adecuada.



Personal de la Dirección de Servicios Públicos apoyó al hombre con el traslado de sus pertenencias a ’Casa Amor’, donde permanecerá de manera indefinida y hasta que sea su voluntad.



El Ministerio Público investigará el probable delito de despojo que sufrió don Mario, quien relató que fue desalojado a pesar de que cubrió el pago de la renta del cuarto que habitaba, lo que también constituye violación a sus derechos humanos.