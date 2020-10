Sentencian a 31 años de cárcel a ’Miss Moni’ directora del Colegio Rébsamen

CIUDAD DE MÉXICO.- 14 octubre 2020. Mónica García Villegas fue sentenciada a31 años de cárcel por el delito de homicidio culposo.



Además deberá pagar al menos 400 mil pesos por reparación del daño.



Se espera que en la etapa posterior, de ejecución, se puedan validar los derechos de García Villegas.



Al respecto, la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, celebró la sentencia y aseguró que fue un arduo trabajo de ministerios públicos, peritos y Policía de Investigación.



’¡Logramos justicia para las víctimas!’, dijo.



La directora acudió a una nueva audiencia para conocer el fallo final de su sentencia y el monto de reparación del daño luego de ser hallada culpable por el delito de homicidio culposo tras el colapso del Colegio Rébsamen durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.



Durante la audiencia, García Villegas se declaró nuevamente inocente.



En su declaración, la acusada dijo que no tenía que pedir perdón y mucho menos a los padres de familia.





’Yo no tengo que pedirles perdón a ustedes de eso. Perdón no, porque soy inocente’, dijo.

El abogado de la directora, Rosendo Gómez, apeló a la sensibilidad de las autoridades para dictar la sentencia en su contra.



La exdirectora de la escuela compareció, el pasado 7 de octubre, ante un Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial de la Ciudad de México, donde se estableció una nueva audiencia para este miércoles 14 de octubre.

El pasado 17 de septiembre, ‘Miss Moni’ fue hallada culpable por homicidio culposo en agravio de 26 personas, 19 de ellos menores de edad, quienes murieron al colapsar la escuela durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.



La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó 57 años de cárcel contra la mujer.