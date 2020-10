Ser interino no le impidió saquear: investigan a Gali Fayad por desvío de mil millones

A través de una conferencia de prensa virtual, Luis Miguel Barbosa Hueta, ha anunciado que se investigará a José Antonio Gali Fayad, exgobernador panista de Puebla durante 2017 y 2018, por la malversación de más de mil millones de pesos destinados a fumigación y dragado.



En la rueda de prensa a distancia, Barbosa agregó que también se indaga en la adquisición de un par de embarcaciones para la limpieza de la presa Valsequillo y que resultaron inútiles para la tarea.



Agregó que se han detectado pagos hechos por la gestión galista por 300 millones de pesos en dragado y más de 700 millones de pesos en fumigación para el Atoyac, las cuales nunca se usaron.



’Aquí les va una revelación: no solamente los barcos, estamos investigando un dragado y una fumigación al Atoyac por más de mil millones de pesos que podría no haberse realizado. Esas obras de limpia de ríos, de limpia de caminos, son las formas como muchos gobiernos han encubierto verdaderos desfalcos, nunca hacen la obra ni aplican el dinero’



El morenista agregó que : ’entonces, estamos investigando esos hechos ocurridos en los primeros tres meses de 2018, un dragado de 300 millones de pesos y una fumigación de más de 700 millones de pesos que podrían no haberse realizado y eso incluye el tema de los barquitos, que sí existen, que es una tecnología que no es útil para el propósito que fueron comprados, pero que existen, tienen condiciones diferentes’.



De igual manera se explicó que tales gastos se usaron para ocultar desfalcos durante la corta administración que sucedió a Moreno Valle y precedió a Martha Erika Alonso. En temas ecológicos Barbosa explicó que se procederá a clausurar empresas y negocios que contaminen el río Atoyac, esto tras llegar a un acuerdo con el gobierno de Tlaxcala.