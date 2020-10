Ser o no ser

Querido lector, un gusto saludarle platicarle lo que ha acontecido en nuestro bello, hermoso y conflictivo país, cada día se presentan más dudas, no en cuestión gobierno, bueno, también, lo que quisiera es entender a la sociedad, no se que es lo que quiere, para donde va, no hay estado de derecho o en realidad quieren morir como mártires, quisiera que alguien me explicara y lo voy desmenuzando para que usted tenga su perspectiva.



Gilberto Lozano pone el, ejemplo de como hacer una manifestación, según él con mile, millones de… tiendas de campaña vacías, cada que hace viento podemos ver como se elevan las ideologías del empresario, diríamos que va ’viento en popa’, quiere que renuncie el Presidente López Obrador, disque perjudica a México o más bien ¿será que están cobrando impuestos a los que no los pagaban? No llegan ni a quinientos pero según son mayoría, invitan a la gente a ocupar las tiendas de campaña, quieren que metamos a nuestras madres y si están vacías es porque sus integrantes tienen muy buena digestión y se la pasan en el baño.



Eso si, tienen de todo, paneles solares, internet, buena comida con mucha fibra me imagino, su discurso, de lo coloquial a lo vulgar (me recordó a Noroña por cierto) dice que vienen personas de otros estados para apoyarlo, como siete millones de mexicanos, tal vez como empresario, ve ceros de mas a la derecha, no lo se, que pague impuestos primero, que abra fuentes de trabajo en ves de estar ahí, solo espera que nadie lo vea cuando se va a un buen hotel a dormir y a bañar.



Otra manifestación que me llamó mucho la atención y no la entendí, es la de las feministas, piden que se legalice el aborto, pero si no mal recuerdo, en la CDMX lleva 13 años que se despenalizó abortar antes de cumplir trece semanas, pero salieron a protestar por legalizarlo, no entiendo, posteriormente agredieron a las mujeres policías, mismo género, distintos trabajos, están en contra de la violencia contra la mujer, entonces ¿por qué, las feministas agredieron a otras mujeres? Supuestamente se protegen entre ellas.



Tal vez estoy mal interpretando, si un hombre ataca a una mujer, ahí si tienen derecho a protestar, si ellas agreden a hombres no procede, por lo que la conclusión sería, la mujer no puede ser violentada a menos que sea por otra mujer, no hay delito si la mata, si la incendia, si la acuchilla, o le da un mazazo, pero si fuera un hombre tendrían que matarlo, disculpen por la fuga cerebral que tuve, pero así percibo las cosas, comparo el trabajo que realizó la Juez Ruth Barder, dirigía, opinaba actuaba desde la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, no rayaba paredes, no destruía monumentos, no invadía edificios, no digo que todas lo hagan, pero lo que desean expresar no lo proceso.



Por otra parte se sabe que hay un convenio con nuestros vecinos del norte, a los cuales por convenio, contrato o como quieran llamarle, se le tiene que pagar determinados m3 de agua cada año, no es nuevo, viene desde 1940, había funcionado bien, ahora está tomada la presa donde pensaban pagar la deuda por como decirlo, empresarios, exgobernadores, fifís, agricultores de primera, póngale el nombre que quiera, pero por sus acciones podrían desatar un conflicto entre los dos países, pero el Gobernador de Chihuahua dice que el agua es de México y es para los agricultores, que pueden perder sus cosechas, dice el gobierno que hay acaparadores, y no es parejo el uso del agua para todos.



’Mientras son peras o son manzanas’ esperemos no nos quieran imponer castigo así como lo hicieron con los migrantes o con el acero o ahora con las narcotraficantes, sigo sin entender el porque la división, México es solo uno, aunque esté dividido en estados y municipios, parece que desde que llegó la 4T cada quien ve por sus intereses haciendo a un lado al país, al nacionalismo y a su propia gente, bueno, ya se hacia, pero ahora se enmarca más.



Lo que descubrí y me impactó lo que podemos hacer: bloquear vías del tren aunque sea delito federal, toma de casetas de peaje, invadir edificios de gobierno, golpear policías, destruir todo lo que ponga enfrente, golpear e incendiar a la policía, salirme de las instituciones si no me parece lo que se haga y se diga (bueno, los gobernadores), exigirle dinero al gobierno por no hacer nada y por no delinquir, pero no puedo robarme 100 gramos de jamón de una tienda departamental porque termino en la cárcel a perpetuidad.



Son más cosas queridos lectores pero no quiero cansarlos, vienen elecciones en Estados Unidos, que también es un caos con las manifestaciones contra el racismo y por otra parte el ku klux klan de Trump, solo recuerdo que cuando el país de norte estornuda a nosotros nos da gripa y referente a eso bienvenido a la temporada de influenza, pero como siempre querido lector, usted tiene la última palabra.