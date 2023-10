Ser políglota es gratis en la Biblioteca Pública ’Leona Vicario’

TOLUCA, Estado de México. De la mano de personas nativas de países como Italia, Bélgica, Tailandia y República Checa, pertenecientes a la Asociación Internacional AFS México, la Secretaría de Cultura y Turismo promueve el aprendizaje intercultural.



La Biblioteca Pública ’Leona Vicario’ ofrece talleres gratuitos de idiomas como italiano, checo, tailandés y francés, para ayudar a personas a desarrollar su conocimiento, destrezas y entendimiento, además de promover el hábito de la lectura.



La idea principal es apoyar a quienes quieren aprender y que esto sea de una manera accesible.



Como parte de esta iniciativa, también plantan árboles en diversos parques, para que el personal que viene de intercambio cultural deje huella de su paso por el Estado de México.



’Es una experiencia nueva para mí, es muy estimulante ver a la gente que quiere aprender mi idioma, también me pongo en sus zapatos y quiero aprender de ellos, porque sé que no es nada fácil y estoy intentando ir lo más despacio posible’, compartió Valeria Cirone, profesora de italiano.



En estos talleres, maestras y maestros comparten sus conocimientos de manera libre y significativa, en cuanto a temas de lo cotidiano, como el folclor, la cultura tradicional y lo urbano, con la intención de que, al concluir los cursos, las y los participantes dominen el tema.



’Es mi primera experiencia con la enseñanza y creo que es algo muy bueno, ya que puede servirme para mi futuro laboral, así como seguir aprendiendo de México, aunque también es un reto para mí porque no domino el español al cien por ciento’, agregó Adam Venc, profesor de checo.



Estos talleres se realizan los lunes en un horario de 16:00 a 17:30 horas y concluyen en el mes de diciembre. Para poder participar sólo se necesita hacer la inscripción correspondiente en las instalaciones de la Biblioteca Pública ’Leona Vicario’ ubicada dentro del Parque Urawa, en Av. Urawa S/N, Colonia Izcalli Ipiem, Toluca, Estado de México.