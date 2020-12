Será ‘Checo’ el nuevo piloto de Red Bull 2021

+’El equipo tiene la misma mentalidad ganadora como yo’, afirma el piloto mexicano



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).– Después de un año aciago por la pandemia e Covid 19 y claroscuros en su carrera deportiva –su salida de Racing Point y conquista de un Gran Premio–, Sergio Pérez sustituirá a Alexander Albon en Red Bull 2021 y será el compañero del neerlandés Max Verstappen, anunció la escudería de F1 este viernes en un comunicado. También, el mexicano, fue elegido mejor quinto piloto de la temporada.



Luego de este anuncio sólo queda un punto de incertidumbre en relación a la parrilla de la próxima temporada: el vigente campeón, Lewis Hamilton, que tendrá 36 años en enero, negocia la prolongación de su contrato con Mercedes.



Pérez, de 30 años, lleva diez temporadas en la categoría reina y ha participado en 191 Grandes Premios.



Pero su escudería Racing Point decidió no contar con sus servicios para el próximo año y decidió apostar por el cuádruple campeón del mundo alemán Sebastian Vettel.



Con diez podios desde su debut, Pérez (que pasó por Sauber en 2011-2012, McLaren en 2013 y Force India/Racing Point desde 2014) logró al fin subir a lo más alto del podio a finales de este 2020, cuando se impuso en el GP de Sakhir, en Baréin.



Y acaba de sellar su mejor temporada con su cuarto puesto en el Mundial de pilotos (125 puntos).



Además, en la clasificación de los mejores pilotos del año votada por los directores de equipos, Checo ocupó el quinto lugar, con 82 puntos, debajo del siete veces campeón mundial británico Lewis Hamilton (171), Verstappen (156), el francés Charles Leclerc (132) y el australiano Daniel Ricciardo (95).



Al saber que se quedaría sin asiento, Checo se cotizó al afirmar que por su trayectoria y nivel actual merecía firmar con una escudería dominante. Y de no ser posible, tomaría un año sabático.



Será interesante ver cómo el mexicano, conocido por su fuerte carácter, cohabitará con Verstappen, también de ideas fijas, y sobre todo protegido por sus jefes Christian Horner y Helmut Marko.



Para Red Bull se trata de una nueva apuesta en la difícil sucesión del australiano Daniel Ricciardo, quien partió en 2019. Y, excepcionalmente, llamó a un piloto que no procede de su filial.



El próximo año Alex Albon permanecerá en Red Bull, pero como piloto reserva.



«Estoy increíblemente agradecido con Red Bull por darme la oportunidad de correr con Red Bull Racing en 2021’, declaró Checo.



La oportunidad de correr para un contendiente al campeonato, agregó, ’es algo que he estado esperando desde que me uní a la Fórmula 1 y será de mucho orgullo llegar a la parrilla con los colores de Red Bull junto a Max (Verstappen). »



Tras firmar en 2020 su mejor campaña en la máxima categoría del automovilismo mundial, el piloto tapatío tomará el volante de Red Bull y hará equipo con Verstappen, una combinación que los expertos califican como ’prometedora’, incluso para pelear el Campeonato de Constructores.



«Pueden estar seguros de que le daré mi total concentración a la siguiente temporada. El equipo tiene la misma mentalidad ganadora como yo y sé que estoy aquí para ayudar al equipo a pelear por otro título», agregó Pérez.



Las primeras horas tras la conclusión del Gran Premio de Abu Dabi fueron determinantes para que Checo consiguiera nuevo equipo, pues fue en aquel momento en el que Helmut Marko, asesor de la escudería, convenció a Dietrich Mateschitz, fundador de la organización, de firmar al piloto mexicano.



¿Cuándo inicia la temporada 2021 de la Fórmula 1?



La primera participación oficial de Sergio ‘Checo’ Pérez y el resto de los pilotos de Fórmula 1 en la temporada 2021 tendrá lugar el próximo 21 de marzo, en el marco del Gran Premio de Australia, la primera de 23 carreras programadas. Cabe destacar que los test se llevan a cabo semanas antes, por lo que ahí probará el auto por primera vez.



¿Cuándo será el Gran Premio de México 2021?



El Gran Premio de México 2021 se realizará el 31 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en lo que representará el regreso de la Fórmula 1 a nuestro país tras la cancelación de la carrera de 2020 debido a la pandemia de coronavirus.



