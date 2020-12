Será el CEN de Morena prudente con la decisión respecto a la candidatura por la gubernatura: Javier Solorio

El síndico administrativo de Acapulco, Javier Solorio Almazán, mencionó que los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), de Morena, que encabeza Mario Delgado Carrillo, serán prudentes con la decisión de la candidatura a la gubernatura de Guerrero, toda vez que advirtió, personajes que no apoyaron el proyecto de nación en 2018, quedarían descartados para el proceso de 2021.



En el Informe Semanal de Acciones y Resultados, donde informó sobre el Plan Municipal de Desarrollo propuesto por el Ejecutivo local, Solorio Almazán se pronunció por la figura de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien dijo, siempre ha acompañado al presidente Andrés Manuel López Obrador.



’Sabemos que personajes que le levantaron la mano a Ricardo Anaya en 2018, no tienen nada qué hacer en la contienda interna, no obstante, confiamos plenamente en la prudencia y análisis exhaustivo de los directivos del CEN, quienes en la mayoría de las entidades, han elegido a compañeros emanados de la Cuarta Transformación, pero sobre todo de honestidad probada e incorruptibles’, expresó.



Javier Solorio comentó que los que ya han estado en la administración pública y no han comprobado buenas cuentas, deben ser descartados para contender en Guerrero, estado al que resaltó, con una historia extraordinaria de grandes mujeres y hombres que lucharon por la libertad, el desarrollo social y la felicidad del pueblo’, acotó.



Añadió que no habrá sorpresas en la selección del coordinador para los comicios del próximo año, ’será Pablo Amílcar y estoy seguro, se convertirá en el próximo gobernador de la entidad’, concluyó.