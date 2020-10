PALACIO

Por Mario Díaz



Será el sereno, pero…..



-¿Sometimiento del Poder Judicial Federal?

-Ordena tercera encuesta y ’palo’ a México Libre

-Eliminan ’piedrita en el zapato’ y evitan desbandada



SIN dejar de otorgar el beneficio de la duda, todo parece indicar que el Poder Judicial está sometido al Poder Ejecutivo, a juzgar por sendas resoluciones en las últimas fechas: la constitucionalidad del enjuiciamiento a ’actores políticos’ y la negativa a México Libre para integrarse como partido a la democracia mexicana.



Lógicamente, en ambos casos se ha desligado el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quien asegura que solo ministros y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), tuvieron en sus manos los casos y emitieron sus respectivos resolutivos.



Y, efectivamente, teóricamente ese es el camino correcto, aunque las circunstancias podrían dar pauta a una lectura distinta que, al menos, podría traer a colación ese dicho que dice: ’no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas’.



No es del todo claro que los ministros de la SCJN en cerrada votación (6-5) hayan avalado que una encuesta popular, enmarcada en una democracia participativa, decida si se aplica o no la ley para investigar y castigar presuntos actos de corrupción. La lógica simple indica que, si existe la comisión de un delito, sencillamente se procede conforme a Derecho en la indagatoria y en la sentencia.



La apretada decisión de los ministros de la Corte permite suponer que la solicitud de origen presidencial no era del todo convincente en lo legal.



El imaginario colectivo considera que en realidad se trató de una estrategia con fines electoreros a la cual se sumó el Poder Judicial de la Federación.



El cambio de texto en la pregunta, aunque elimina los nombres de los expresidentes CARLOS SALINAS DE GORTARI, ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, VICENTE FOX QUESADA, FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y ENRIQUE PEÑA NIETO y los convierte en ’actores políticos’, la realidad es que la decisión del máximo tribunal fortalecerá al Movimiento de Regeneración Nacional en las elecciones de 2021 y 2024 y en la revocación de mandato en 2022.

Pero no tan solo eso.

La ratificación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) para negar el registro como partido político a México Libre, podría ser otro indicio de que en la Cuarta Transformación se continúan con vicios del pasado.



La presunción de financiamiento no del todo transparente fue el argumento del INE para desactivar el proyecto político del expresidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y su esposa MARGARITA ZAVALA, mismo que fue ratificado por el TEPJF.



En cambio, ’resucitó’ el Partido Encuentro Social ahora como Encuentro Solidario a pesar de la participación activa de líderes religiosos, prohibido constitucionalmente, aunque, eso sí, afines a la 4T.



La decisión de los siete magistrados de la Sala Superior avaló como partido político a Redes Sociales Progresistas a pesar de que en el INE había negado el registro por su supuesto o real origen sindicalista. El nuevo instituto político es encabezado por FERNANDO GONZÁLEZ YÁÑEZ, yerno de la maestra ELBA ESTHER GORDILLO MORALES, con todo y lo que ello implica.



Extrañamente, el INE no aplicó el mismo criterio de origen sindicalista y aprobó a Fuerza Social por México presidido por el líder sindical PEDRO HACES, quien se identifica a plenitud con la Cuarta Transformación y con el pastor cameral en el Senado de la República, RICARDO MONREAL ÁVILA. El TEPJF ratificó la decisión de la autoridad electoral.



Desde otro ángulo, el máximo tribunal en el país decidió en favor de nacientes partidos políticos afines al nuevo poder nacional y eliminó al que se perfilaba como opositor a la 4T. Coincidencia o no, lo cierto es que el tema no puede ser ajeno al ’sospechosismo’.



Con la negativa a México Libre los ’ganones’ son Morena y el Partido Acción Nacional, pues, por un lado, se desactiva ese bloque opositor que pretendía participar en las urnas y ser una ’piedrita en el zapato’ para la causa morenista y, por el otro, el panismo no enfrentará las consecuencias de la división que amenazaba a su militancia.



DESDE EL BALCÓN:

I.-A juzgar por lo que se percibe, de mañana en ocho días, el diputado MARIO DELGADO CARRILLO asumirá la dirigencia nacional de Morena, una vez concluida la tercera encuesta de la competencia que sostiene con el también legislador federal PORFIRIO MUÑOZ LEDO.



Lo malo del caso es que ambos se han dado ’hasta con la cubeta’ y presentado sendas denuncias penales.



II.-Las probabilidades de que la diputada ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ logre la candidatura de Morena a la alcaldía de H. Matamoros, Tamaulipas, van de la mano con la asunción de MARIO DELGADO a la presidencia del partido en el poder.



III.-La noticia del momento es, sin duda, la detención del General de División SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO. El arresto fue en el aeropuerto de Los Ángeles, California, a solicitud de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA).

Primero, ROSARIO ROBLES, luego EMILIO LOZOYA, ahora SALVADOR CIENFUEGOS. ¿Quién sigue?



Y hasta la próxima.

[email protected]