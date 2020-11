Será lenta la recuperación del empleo: OIT

Se suma el FOVISSSTE al ’Buen Fin’

Si por México va por nueva mayoría



CIUDAD DE MÉXICO a 10 de Noviembre del 2020.-La reactivación del mercado laboral de América Latina y el Caribe pos-COVID-19 será lenta y se necesitará mucho tiempo para que los principales indicadores del mundo del trabajo regresen a los niveles previos a la crisis sanitaria y más tiempo aún para poder cumplir con las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, según un informe conjunto de los responsables de la Comisión Económica de la ONU para esa región y la Organización Internacional del Trabajo.

La edición número 23 del informe Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. La dinámica laboral en una crisis de características inéditas: desafíos de política señala que el retorno al nivel de actividad económica pre-pandemia tomará varios años, lo que se traducirá en una lenta recuperación del empleo.

De esta forma, si se mantuviera una tasa de crecimiento promedio del producto interno bruto (PIB) regional de 3%, solo se alcanzaría en 2023 el nivel de PIB que existía en 2019. Sin embargo, con la tasa promedio de 1,8% mostrada en la última década, se alcanzaría recién en 2025 el nivel de PIB de 2019. Y con la tasa promedio de 0,4% anotada durante el último sexenio no se alcanzaría en la próxima década.

Por lo tanto, los organismos de las Naciones Unidas recalcan que se requiere de políticas macro activas junto a políticas sectoriales que promuevan el desarrollo sostenible con empleo.

Esto implica impulsar políticas ambientales que estimulen el empleo y el crecimiento, apoyadas por políticas fiscales activas, y proyectos de inversión con enfoque de sostenibilidad ambiental, que tienen que ser complementadas con políticas industriales y tecnológicas para construir capacidades productivas nacionales, y aumentar la competitividad.

También se requiere otorgar financiamiento y liquidez a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), con plazos más largos y costos más bajos.

Además de entregar cifras sobre la dinámica del mercado de trabajo en los últimos meses, especialmente en los dos primeros trimestres de 2020, el informe conjunto CEPAL-OIT señala que por diversas razones entre las personas que se vieron fuertemente afectadas por la crisis sanitaria se ubican las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes. Específicamente, la segunda parte del documento examina la manera en que se vieron afectados los jóvenes en la actual coyuntura laboral.

De acuerdo con el documento, en 2020 las economías y los mercados laborales de América Latina y el Caribe fueron golpeados por la pandemia del COVID-19 de una manera nunca vista lo que se ha traducido en la mayor contracción de los últimos 100 años con fuertes costos económicos, laborales, sociales y productivos.

Los grupos más afectados han sido aquellos que por el tipo de trabajo que desempeñan no pueden realizar teletrabajo. En este ámbito se encuentran las mujeres, quienes además de sufrir caídas en el empleo tuvieron que retirarse del mercado laboral para realizar tareas de cuidado y del hogar; los trabajadores informales, afectados por la prohibición de circulación y la menor capacidad de los hogares de contratar trabajadores; los sectores relacionados con el comercio, manufactura, construcción y servicios (turismo y entretenimiento); los trabajadores jóvenes que recién se insertan al mercado laboral por la falta de generación de nuevos empleos; los trabajadores de menor calificación en general en empleos más informales y de necesidad de proximidad física; y las micro y pequeñas y medianas empresas.

Según el informe, los mayores efectos se sintieron en el segundo trimestre del año en el que se estima una pérdida de aproximadamente 47 millones de empleos en el conjunto de la región con respecto al año anterior. Gran parte de las personas que perdieron su trabajo no vieron oportunidades para una pronta reinserción laboral o estuvieron impedidas de buscar empleo por las restricciones a la movilidad y se retiraron de la fuerza laboral. Por ello, las pérdidas de empleo se expresaron solo parcialmente en un aumento de la desocupación abierta, que se incrementó de 8,9% en el segundo trimestre de 2019 a 11% en el segundo trimestre de 2020….

SE SUMA FOVISSSTE AL ’BUEN FIN’; OTORGARA CREDITOS SIN COSTO DE AVALUO

El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) se suma a las promociones del ’Buen Fin’, por lo que todos los derechohabientes a quienes se les autorice o inicien la formalización de sus créditos con el producto ’FOVISSSTE para Todos’ del 9 de noviembre de este año al 6 de enero de 2021, no pagarán el avalúo de la vivienda.

Oficialmente el ’Buen Fin’ termina el 20 de noviembre; sin embargo, por instrucciones del Vocal Ejecutivo, Agustín Gustavo Rodríguez López, el Fondo de la Vivienda ampliará ese beneficio hasta el 6 de enero de 2021.

Adicionalmente, con ’FOVISSSTE para Todos’ los acreditados tienen la tasa de interés más económica del mercado, que va de 7.95 a 8.35 por ciento y un Costo Anual Total (CAT) fijo de 8.9 a 9.3 por ciento.

Con este producto, el crédito es otorgado en pesos en cofinanciamiento con la banca comercial, sin penalizaciones en pagos por adelantado y para definir su monto se toma en cuenta el sueldo básico y la compensación garantizada del trabajador y puede llegar hasta 4 millones 800 mil pesos.

El financiamiento puede ser utilizado para adquisición de vivienda nueva o usada y su plazo de amortización es de 5, 10, 15 o 20 años, con descuento vía nómina, además de que las aportaciones patronales subsecuentes de la Subcuenta de Vivienda reducen el plazo del crédito con mensualidad y tasa fija.

SI POR MEXICO VA POR UNA NUEVA MAYORIA DEMOCRATICA

Durante la Convención Nacional Ciudadana de Sí por México, los líderes del PAN, PRI y PRD firmaron la agenda progresista de trabajo que busca construir un país más justo de la mano de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía.

El evento estuvo encabezado por integrantes de las organizaciones de Sí por México, entre ellas, la activista Denise Meade, quien dijo que ’los mexicanos no queremos volver al pasado, pero tampoco podemos quedarnos como estamos. Estamos convencidos que la participación ciudadana es el mejor camino país que tenemos para lograr el cambio que el lleva buscando desde hace décadas ’.

Los firmantes por parte de los partidos políticos fueron Marko Cortés, Presidente de Acción Nacional; quien afirmó: ’Festejo este encuentro que es inédito e histórico. Tengan la seguridad de que México cuenta y contará con Acción Nacional. Estamos puestos para ir por el cambio positivo y hacia el futuro que necesita nuestro país’. Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Revolucionario Institucional, sentencia: ’Hoy el PRI dice Sí por México.

La coordinación entre partidos y sociedad civil es una condición para construir una democracia ’. Por su parte, Jesús Zambrano, Presidente del Partido de la Revolución Democrática aseveró que ’México necesita una sociedad civil organizada fuerte y actuante. Estamos empeñados en la construcción de un gran frente democrático, político y social para defender la República Federal. Hacer realidad un modelo democrático de desarrollo nacional que evite una política económica que produzca pobreza y desigualdad ’.

Sí por México, ha logrado en tan solo veinte días, que más de 500 organizaciones y cerca de 50 mil personas se unan al movimiento con la misión de romper los muros que separan a la ciudadanía de lo político y colocar en el centro de la discusión pública las grandes causas de la gente para lograr que los políticos trabajen para altas, como lo son:

1. Sí a una democracia plena;

2. Sí a la seguridad, acceso a la justicia y combate a la corrupción;

3. Sí una nueva economía incluyente que disminuya la pobreza y la desigualdad;

4. Sí a la salud y educación universal con calidad;

5. Sí a la igualdad sustantiva y al combate a la violencia contra las mujeres;

6. Sí a un medio ambiente sano y sustentable.

Por su parte, Francisco Torres Landa, vocero de Sí por México, fue enfático al decir que se convocó a los diez partidos políticos con registro y que ’poco a poco se dibuja una línea muy clara: los partidos del Sí y los partidos del NO.

Los partidos de la ciudadanía y los partidos del presidente’.

’Con los partidos del Sí, hoy firmamos un compromiso: vamos a trabajar de manera conjunta para construir una nueva mayoría en el año 2021. Una mayoría compuesta por ciudadanía y partidos de oposición. A los partidos del NO también les tenemos un mensaje y les decimos: ¡con el voto llegaron, con nuestro voto se irán! ’

Finalmente, las y los voceros de Sí por México dijeron que los siguientes pasos para la organización tendrían como eje fortalecer el movimiento en diferentes entidades de la República, a través de tres acciones:

• Construyendo una nueva mayoría democrática para ganar el 21 para lo cual se invitó a más ciudadanas, ciudadanos y organizaciones a sumarse al Sí

• Haciendo que los votos valgan para hacer realidad la agenda ciudadana, empezando por una campaña de movilización.

• Defendiendo las causas ciudadanas que se darán a conocer en las semanas y meses venideros…..







AVANZA LUCHA CONTRA COVID-19, EN DONDE TRABAJO DEL SECTOR SALUD LOGRA LA RECUPERACIÓN DE 60,564 MEXIQUENSES



La lucha contra COVID-19 avanza con 60 mil 564 mexiquenses que logran recuperación informa el Sector Salud





•Pide a la población no bajar la guardia y contribuir con su participación responsable para mitigar la pandemia.

•Recuerdan que sigue en operación la línea de atención 800 900 3200.



Toluca, Estado de México, 10 de noviembre de 2020. Con 60 mil 564 mexiquenses que han recibido su alta sanitaria tras superar al COVID-19, la Secretaría de Salud del Estado de México hizo un público reconocimiento al personal médico, de enfermería y de apoyo, quienes han realizado una importante tarea para alcanzar este logro.



De igual manera, precisó que al corte de las 20:00 horas, suman 97 mil 376 casos confirmados, 22 mil 680 sospechosos y 129 mil 310 que han dado negativo al contagio del virus SARS-CoV-2.



Asimismo, 20 mil 011 se encuentran en resguardo domiciliario, mil 622 están hospitalizados en unidades médicas de la entidad, mil 818 en nosocomios de otros estados y 13 mil 361 han fallecido a consecuencia del nuevo coronavirus.



Por ello, la dependencia que encabeza el Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, recuerda a la población que su participación responsable es fundamental para mitigar la pandemia, pues al aplicar las medidas preventivas de manera correcta contribuyen a reducir el riesgo de contagio de COVID-19.



De igual manera, recordó que de acuerdo a lo señalado por el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, la entidad continúa en naranja en el semáforo epidemiológico, por lo que es importante no bajar la guardia y en primera instancia debe seguir el resguardo domiciliario de las personas que forman parte de los grupos de riesgo.



Por ello, al cuidar todos de todos, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas deben quedarse en casa y para quienes acuden a trabajar o a sitios públicos seguir la recomendación de usar continuamente el cubrebocas, respetar la sana distancia y lavar o desinfectar constantemente las manos.



Finalmente, la Secretaría de Salud destaca que continúa en operación la línea de atención 800 900 3200, con el objetivo de brindar orientación a quienes presenten síntomas de enfermedades respiratorias y en caso de ser necesario recibir atención oportuna o también solicitar apoyo psicológico.