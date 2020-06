¿Será miedo señor Presidente al invocar al BOA?

*Columna publicada en Indicadorpolitico.mx



Pareciera que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pretende desviar asuntos que van mal en el país como: salud (pandemia Covid-19), economía, petróleo, seguridad, política interior, entre otros tantos temas.



Otro método es censurar a todo crítico y opositor y meterlo al mismo saco como si fueran lo mismo; viejo recurso de AMLO.



Este documento de una nueva organización opositora al gobierno de la 4T, denominado Bloque Opositor Amplio (BOA), que busca ganar la mayoría del Congreso en 2021 y revocar el mandato de AMLO en 2022, por lo que ese grupo planearía usar a figuras públicas para enfatizar los errores de AMLO y de Morena en estos años de gobierno.



El documento ‘confidencial’ que llegó de forma anónima a las oficinas de la Presidencia, da cuenta de una torpe estrategia para lograr los objetivos de BOA, que cuenta entre sus integrantes, según el mismo documento, a los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón; al Consejo Coordinador Empresarial; la Coparmex; Grupo FEMSA; FRENNA (Frente Nacional Anti Amlo); Consejo Nacional Ciudadano; así como gobernadores de partidos de la oposición; líderes de opinión en los principales medios nacionales, como: Carlos Loret de Mola, Brozo (Víctor Trujillo), Ciro Gómez Leyva, Pablo Hiriart, Leon Krauze, Enrique Krauze, Denise Dresser, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Amparo Casar, Leo Zuckerman, entre otros; además de consejeros del INE y magistrados del TEPJF.



Según el documento presentado, ’busca centrar el discurso del Bloque Opositor Amplio en dos ejes: desempleo e inseguridad (han disminuido los bolsillos de los ciudadanos, han aumentado las deudas, la hambruna en zonas marginadas al alza y la violencia en el país se ha desatado sin que exista orden en el poder ejecutivo y judicial).



¿Este es el México próspero y lleno de austeridad que desea el primer mandatario? Pareciera que sí. Ni a la gente le gusta. Cuando hay una situación así se pierde creatividad; cuando alguien se entrega al odio, a la mentira, pierde el talento, la imaginación, la creatividad, este México empieza a quitarse la ’venda de los ojos’ de lo que en campaña les prometieron y actualmente puro ’verbo’ y nada de resultados en esta llamada 4ta. Transformación.



Presentar con velo de golpistas a quienes compiten electoralmente por el poder es golpear la democracia misma, al sembrar de paso la idea de que nadie más que el Presidente y su partido tienen derecho al poder.



’Hasta ahora el resultado es efectivo para el Presidente en varios de sus objetivos como jefe de campaña de Morena; el problema es que en ello no solo debilita la democracia, la Presidencia – que debería estar por encima de lo electoral – y de paso viola la ley’, escribió el periodista Mario Campos desde sus redes sociales.



A partir de un documento, no sabe ni su origen ni su autenticidad, puso en la mesa la teoría de una conspiración en contra de su gobierno.



La distracción y la polarización son dos elementos esenciales con los que navega en su discurso falta de ideas y que lo lleve a buen puerto (que se cumplan los objetivos), que se ven aún muy lejanos.



La situación de país es preocupante. La pérdida de empleo es muy profunda – más de 12 millones de acuerdo al INEGI -; la inseguridad no disminuye, y objetivamente no hay un solo indicador que diga que el país está mejor que hace 18 meses.



Como ya ha dicho el Presidente, para él el mundo se ve con solo dos opciones: con él o contra él. Se coloca como el centro del debate y se reserva todas las virtudes para él y todos los defectos para los demás.



El documento por lo demás plantea dos cosas: la oposición quiere ganarle las elecciones a Morena y para eso habrá de señalar los errores y fallas de su administración.



El presidente parece estar nervioso por el nivel de aprobación que experimenta después de la crisis sanitaria por el coronavirus y la económica.



Por eso la necesidad de cambiar la conversación pública de la pandemia y la crisis hacia la conspiración, la obra se llama: #ElBOAdelMiedo



