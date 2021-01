Será mujer quien ocupe la candidatura al gobierno de Nayarit: FxM

Por Norma Cardoso/Lulú Mercado



Gerardo Islas, dirigente nacional del Partido Fuerza por México (FxM), la tarde de este viernes les tomó protesta al Comité Directivo Estatal (CDE), de dicho instituto político, en donde Humberto Lomeli Payan es el presidente y Blanca Salazar, la Secretaria.



Ante los medios de comunicación Gerardo Islas dio a conocer que su partido deliberó que será una mujer quien ocupe la candidatura al gobierno de Nayarit.



Especificó el dirigente nacional que, se decidió que este estado pueda ser gobernado por una mujer y sin embargo no dirá algunos nombres de aspirantes, pues, considera que sería "cerrar las puertas a quienes se puedan inscribir a este cargo de elección popular".



"Tiene que ser un perfil honesto, un perfil fresco, un perfil emanado de la sociedad civil con experiencia. El estado no requiere tener improvisaciones políticas, sino tener un conocimiento de la problemática, que hay un proyecto y compartir los viejos problemas con nuevas soluciones y donde todos podamos participar".



Además, hizo una invitación a todos los que han sido relegados de sus partidos, maltratados por sus dirigentes, que no son escuchados que se sienten alejados, pero que tienen el respaldo de la gente, que se acerquen a Fuerza por México.