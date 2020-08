-- El COVID 19, no detiene el desarrollo turístico de Quintana Roo, su recuperación económica. Lo confirman el Tour operadoras de Carlos Joaquín.

-- Candidaturas a diputados federales y presidentes municipales por la alianza MORENA – PT, pasaran por el filtro de las encuestas.



--- ¿Será que encarcelen a Enrique peña Nieto y Luis Videgaray, por el caso de Odebrecht?, ¿O sólo es puro circo?



Si el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el Fiscal General de la Republica, Alejandro Gertz Mane, logran encarcelar a Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, por haberle ordenado repartir más de 100 millones de pesos de sobornos de Odebrecht a la campaña presidencial de 2012 y de comprar con 404 millones de pesos votos en el Congreso de la Unión para aprobar las reformas estructurales de 2013 y 2014.

Se llevarían las orejas y el rabo, y seria todo el reconocimiento de la sociedad mexicana, ya que se logró justicia, combate a la impunidad, corrupción, pero sobre todo que, se logre recuperar los dineros que se le dieron a los diputados federales y lo que se llevo Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, dinero que recibieron de Odebrecht Brasileña.

Pero si el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el Fiscal General de la Republica, Alejandro Gertz Mane, no logran encarcelarlos y sobre todo, no quitarles ni un solo peso, podría convertirse en la tumba política para el resto de sus días.

Sobre todo porque, la demanda en contra de Emilio Lozoya Austin, ya prescribió, hoy solo se ve un escándalo mediático y que no va tener resultados, solo basta escuchar la conferencia de prensa de Alejandro Gertz Manero, donde dice que no se han entragado las pruebas suficientes.

Pero ojala que se logre hacer justicia y darle cárcel a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray.



--- El COVID 19, no detiene el desarrollo turístico de Quintana Roo, su recuperación económica. Lo confirman el Tour operadoras de Carlos Joaquín.



El trabajo constante de enlace y promoción de los destinos turísticos de Quintana Roo, tales como Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Riviera Maya, Municipio de Solidaridad (Playa del Carmen), Tulum, Cozumel, Costa Maya y Bacalar, se van recuperando mas de lo que se había previsto.

Las empresas tour operadoras, agencias de viajes del mundo entero, líneas aéreas, aseguran que el gobernador de Quintana Roo, de Carlos Joaquín González, con el presidente de hoteleros de Cancún y Puerto Morelos, Roberto Cintrón, y el presidente de promoción turística de la Riviera Maya, Darío Flota, no han quitado el dedo del renglón, informando constantemente para demostrar que Quintana Roo y sus destinos como Cancún y Riviera Maya, garantizan la satanización de los más de 120 mil cuartos de hotel, 30 mil casa de B&B, los restoranes, cenotes, centros de diversión.

Hay que reconocer que Quintana Roo, ante los huracanes, Inundaciones, incendios forestales, La delincuencia organizada, el fuero común, los escándalos de tráfico y comercialización de drogas y hoy el monstro sin cabeza, que ha venido a pegarle duro y con todo al mundo entero, ’Coronavirus (COVID 19) ’, y qué en Quintana Roo, también, se ha llevado por lo menos mil 165.

Hoy Quintana Roo, en materia de Turismo ya logra alcanzar en unas tres semanas más del 30 por ciento de su ocupación hotelera, esto es una clara reactivación económica.

Esto no es un asunto de casualidades, es un trabajo en conjunto y unidad, con autoridades, empresarios, comerciantes, cámaras empresariales y coordinado con el gobernador de Quintana Roo. Carlos Joaquín González.



-- Candidaturas a diputados federales y presidentes municipales por la alianza entre MORENA – PT, pasaran por el filtro de las encuestas.



Todos los aspirantes a candidatos, diputados federales y presidentes municipales, ya sea de MORENA o externos, serán sometidos por encuestas, y el mejor posicionado, será el candidato o candidata.

Así han coincidido los acuerdos de los consejos políticos nacionales del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

La gran mayoría de candidatos (as), externos que ganan una elección de gobernador, diputados federales, senador, presidente municipal, diputados locales e incluso regidores, y que sean externos, no garantizan lealtad al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al partido MORENA. ’No mentir, no robar y no traicionar, pero sobre todo al proyecto de la 4ta transformación". Es por ello que ha quedado frustrada la llamada ’Juntos haremos Historia’.

Los verdaderos fundadores de MORENA, hombres y mujeres, se sienten ofendidos, humillados y pisoteados, porque en cada proceso electoral, los hacen a un lado y le dan entrada a los políticos y líderes PRIISTAS Y PANISTAS, ya están mas quemados que la leña y el carbón.

Para que tanto odio, señalamiento, demandas penales, si los van a buscar a España para llevarlos a Canada y luego llevarlos al doctor en la ciudad de México y luego a su casa. De acusado demandado y con orden de aprensión y ahora convertido en testigo protegido.

Hoy la alianza MORENA – PT, sigue en la cacería de priistas y panistas para lanzarlos como candidatos de MORENA.