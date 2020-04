Serán 20 las reconstrucciones mamarias que realizará Javier Solorio Almazán

No es algo nuevo lo que realiza el Doctor Javier Solorio Almazán en apoya a mujeres que han sufrido de cáncer de mama, desde hace mas de 10 años junto a la fundación REBICAM , ha realizado más de 100 reconstrucciones en Acapulco y a nivel nacional 500 en ocho diferentes estados.



Desafortunadamente en el puerto de Acapulco, no habido condiciones en quirófanos públicos para realizar grandes campañas, ese hecho no detiene a Solorio Almazán y ha buscado poder apoyar a las acapulqueñas y por ahora a las trabajadoras del gobierno municipal, donde nació la idea de realizar un sorteo para el apoyo a una reconstrucción.



’Muchos saben que yo soy cirujano plástico, originalmente el sorteo era una rifa para solo una reconstrucción, en verdad yo les aseguro que alguien ha tenido un familiar o algún vecino que tuvo cáncer mamaria, y este tema es muy poco comprendido porque ven la reconstrucción como un tema de frivolidad, la norma internacional de cáncer mamario dice que la curación de cáncer termina cuando es reconstruida, y por ello yo quise apoyar’, destaco Javier Solorio.



Viendo la respuesta de las mujeres que prestan sus servicios en el H. Ayuntamiento y descubriendo que la demanda era para más de una, Solorio Almazán destaco en el sorteo que se realizo la tarde de este martes en la explanada del Gobierno Municipal, que no solo apoyaría a una sino a todas.



’A mí se me hace injusto rifar solo a una, y decidí que fueran todas con recursos propios, van a ser reconstruidas y será cada mes, queremos que no haya una sola mujer, primero del Ayuntamiento que haya tenido cáncer y que por no tener dinero no haya sido reconstruida’, agrego Solorio Almazán.



Aunado a la reconstrucción de mama, se llevo el sorteo también para una cirugía estética entre todas las trabajadoras, en el sorteo se inscribieron más de 500 mujeres, y la dinámica fue sacar 5 papelitos de la tómbola y el último seria el ganador.



’Es totalmente gratis, toda la hospitalización, quirófano y curaciones, todo está incluido’, agrego el Síndico.



La ganadora fue María Natividad Ramos Felipe, y será absorbida totalmente por recursos del Síndico Javier Solorio Almazán.