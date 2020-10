Serán separados de Sedena personal que esté ligado a Cienfuegos, y si es el caso puestos a disposición de las autoridades: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

VIERNES, 16, OCTUBRE,2020, 13:48 hrs.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SECRETARIA DE GOBERNACION

GOBIERNO CdMx

GOBIERNO DE MEXICO





El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina señaló al confirmar que el general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, fue detenido en EU acusado de tener vínculos con el narcotráfico, un hecho ’lamentable e inédito’.



El Presidente, adelantó que quienes resulten involucrados en el caso del exsecretario de Defensa y estén prestando sus servicios en su gobierno, serán suspendidos y si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes, porque como ya lo ha dicho, él no encubrirá a nadie.



El Ejecutivo federal, aseguró que no existe ninguna investigación en México contra el general Cienfuegos que tenga que ver con el narcotráfico y reveló que hace quince días fue informado por la embajadora mexicana en Estados Unidos, Martha Bárcena, de que ya se hablaba de una investigación sobre el extitular de la Sedena.



El Mandatario explicó que todos los delitos que se le imputan al exsecretario durante la administración de Enrique Peña Nieto deben probarse y no se pueden adelantar vísperas ni hacer juicios sumarios, porque son procesos legales en donde las personas acusadas tienen derecho a la defensa.



Asimismo, informó que el general Cienfuegos fue detenido por los mismos delitos que Genero García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, ’una muestra inequívoca de la descomposición del régimen y de cómo se fue degradando la función pública y gubernamental en el país durante el periodo neoliberal’, aseveró el Presidente.



Dijo estar absolutamente convencido de que las Fuerzas Armadas de México son instituciones fundamentales para el desarrollo del país y pilares del Estado mexicano.



’La Semar y Sedena son tan fuertes, que ni estos asuntos tan lamentables, como es el involucramiento de un secretario de la Defensa en casos de narcotráfico, las debilitan’, afirmó.



El Mandatario afirmó, que sus secretarios de la Defensa y la Marina, Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda, respectivamente, son "incorruptibles".





TODO MI RESPALDO A TITULARES DE SEMAR Y SEDENA



Luego de la captura del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, el Presidente reiteró su confianza en los titulares de las Fuerzas Armadas del país, el almirante Rafael Ojeda Durán (Marina) y el general Luis Cresencio Sandoval (Defensa Nacional).



Tal como sucedió con el caso de Genaro García Luna, el mandatario recordó que no se encubrirá a ningún funcionario implicado en el caso y que, en caso de que lo estuvieran, serán destituidos y turnados a las autoridades.



’Estoy absolutamente convencido de que las Fuerzas Armadas de México son instituciones, en este caso la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, fundamentales para el desarrollo de nuestro país.



’Son pilares del Estado mexicano, son tan fuertes que ni estos asuntos tan lamentables, como es el involucramiento de un secretario de la Defensa en casos de narcotráfico, las debilitan’, sostuvo durante La Mañanera.



Pese a la detención de Cienfuegos por la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), el Presidente dijo que el Ejército y la Marina constituyen una garantía para mantener la paz y la tranquilidad en el país, así como para la defensa de la soberanía.



’Le tengo toda la confianza al actual secretario de Marina y al general secretario Sandoval. Me tocó elegir a los dos, hice un análisis detallado para tomar la decisión de nombrarlos, investigué sobre sus antecedentes, sobre la honorabilidad y los dos se caracterizan por ser incorruptibles’, comentó.





















< >Se ha producido un youtube.com</a> o habilita JavaScript si estuviera inhabilitado en el navegador.</div></div>

En el caso particular del general Luis Crescencio Sandoval, el Presidente declaró que fue elegido tras una investigación a fondo. Resaltó que su nombramiento no surge de las propuestas hechas por la Secretaría de la Defensa, es decir, Sandoval no fue propuesto por el entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos.

’No le correspondía al secretario de la Defensa proponer, pero yo les pedí, tanto al secretario de Marina como al secretario de la Defensa de entonces, que me presentaran opciones, que me propusieran ternas y en ninguno de los casos tomé en consideración esas propuestas’, reafirmó.

De acuerdo con el Presidente, tanto Ojeda como Sandoval fueron nombrados por ’ser gente honesta’ y bajo ese mismo principio fueron designados almirantes, generales, oficiales y soldados tanto de la Marina como del Ejército.