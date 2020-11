’Seré el gobernador del turismo, de la inversión y del empleo’, afirma Evodio ante turisteros de Acapulco

El precandidato de unidad del PRD a la gubernatura del Estado, Evodio Velázquez Aguirre, se reunió con prestadores de servicios turísticos y líderes de cooperativas de la zona tradicional de Acapulco, a quienes les aseguró que será el gobernador que impulse fuertemente a este sector, además de generar empleo e inversión.



’Para que vuelvan a tener los prestadores de servicios el empleo que hoy lamentablemente está escaso, el turismo que no viene por el tema de la pandemia pero también por las determinaciones erróneas del gobierno de la república, hoy el turismo no es prioridad para la Cuarta Transformación, entonces lo que se pretende es ahogar a Guerrero porque dependemos del turismo, lamentablemente Guerrero no es prioridad para el gobierno de la república.’



Durante su mensaje a los turisteros Velázquez Aguirre les pidió apoyarlo para ganar la próxima elección del 2021, ’hicieron presidente a Evodio y hoy quiero que le ayuden a ser gobernador.’ Además, recordó las más de mil 500 obras y acciones realizadas durante su trienio como alcalde de Acapulco, donde destacó la remodelación de los accesos de playa, la iluminación de la franja de arena de la bahía, el regreso de los cruceros y miles de visitantes durante las temporadas vacacionales, así como los hermanamientos con otros países.



En entrevista para diversos medios agregó que presentará en los próximos días ’el plan que evolucionará Guerrero; he empezado con el pie derecho, sumando todos los días y escuchando y presentando una propuesta sólida que hoy tiene el PRD.’



Sobre la alianza con el PRI dijo que respeta su proceso interno ’no opinaré sobre ello, ellos tendrán que definir su candidatura y cuando tengan a su candidato se tendrá que medir con Evodio con mucha responsabilidad y respeto a los ciudadanos y tendrá que ser el que mayor preferencia tenga con el pueblo de Guerrero, estoy convencido de que Evodio tiene un trabajo y una propuesta sólida y concreta, y conoce las necesidades del Estado en todas sus regiones.’



Al término del evento el precandidato perredista atendió a jóvenes del movimiento estudiantil, del que dijo sumarse respetuosamente y que ’todos los jóvenes merecen un espacio en las aulas universitarias. Mi llamado a las autoridades correspondientes para resolver pacíficamente este conflicto.’