’Seré vigilante de los recursos del Fortaseg’: Javier Solorio

Al comentar que será vigilante de los recursos económicos del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg), el síndico administrativo de Acapulco, Javier Solorio Almazán, señaló que las licitaciones deben ser transparentes y apegadas a la ley, con el fin de evitar compadrazgos y arreglos en lo ’oscurito’ que dañe el patrimonio de los porteños.



Solorio Almazán mencionó que ’como municipio debemos revisar a las empresas que ejecutarán el presupuesto del Fortaseg y que los contratos no sean dados a modo. Las licitaciones tienen que ser las que mejor convengan de acuerdo a un estudio económico, por lo que vigilaremos que todo se haga de forma clara, honesta y sin intermediarios’, expresó.



En conferencia virtual semanal de Acciones y resultados, habló también del Consejo de Administración de Capama, el cual dijo que no funciona y que debe ser renovado. Manifestó que el drenaje de Costa Azul, zona en el que el hotel vertió desperdicios, las tuberías están colapsadas, además las constructoras no cumplen con los reglamentos de las obras y perjudican el sistema hidráulico, situación que resulta en el desemboque de aguas negras a la bahía del puerto.



Manifestó que respecto al tuit de López Dóriga donde reporta un vertedero de aguas residuales de un hotel de Acapulco, es señal de que alguien busca afectar la imagen del destino, pues el hecho coincide con la próxima reapertura de playas en la Nueva Normalidad y sostuvo que el director de Capama no es el culpable de dicha situación precaria, al contrario, reafirmó que es testigo de su trabajo y de los proyectos que ha propuesto para la recuperación de la paramunicipal.



Al final, Solorio Almazán felicitó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien este 2 de julio, cumplió el segundo aniversario del triunfo contundente de la Cuarta Transformación, la cual aseguró, representa una nueva era de la vida pública y política del país, concluyó.