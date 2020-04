Serenata de la Salud, el regalo que los mariachis dieron a los médicos y las enfermeras del INER

Ciudad de México. 07 abril 2020.-Cerca de 50 mariachis instrumentaron la Serenata de la Salud y dieron su arte y sensibilidad en favor de los héroes de esta contingencia sanitaria: los médicos y las enfermeras del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).



No cabe duda que los mexicanos tenemos el don de la alegría en nuestro ADN y nada como la música para mostrar lo festivos que somos. Recordemos que, además, el mariachi cuenta con el reconocimiento como patrimonio inmaterial de la Unesco.



El Museo del Tequila y Mezcal, ubicado en Garibaldi, fue la institución que convocó a la Serenata de la Salud. Desde las 13:00 horas se dieron cita alrededor de 50 mariachis armados con sus instrumentos y con cubrebocas puestos.

¿La misión? Llevar aliento y ofrendar su arte. El objetivo se cumplió desde el primer acorde, pues abrieron ni más ni menos que con el Huapango de Moncayo. Obra que como mexicanos mueve fibras sensibles y conmueve de manera automática.

En entrevista para Mirna Andrade de El Excélsior, Julia Rodas, gerente de AIB del Museo del Tequila y Mezcal, mencionó que la idea de llevar serenata al INER surgió con la finalidad de ’alegrar los corazones de los mexicanos que están pasando por un mal momento’, además de hacer visible las afectaciones que viven los mariachis porque no hay trabajo, ’no solo se trata de los enfermos, sino de todas las personas que salen adelante día a día y sin su empleo no tienen qué ofrecer a sus familias’.



Luego del Huapango, vino Guadalajara, El son de la Negra y otras canciones que sin duda alegraron a más de uno de los enfermos del hospital.

Existen dos tipos de mariachi, ambos originales de México. El tradicional es expresión de la cultura popular del occidente del país. Se compone de dos o más integrantes, su vestimenta es regional e interpreta géneros religiosos y profanos con instrumentos de cuerdas solamente, aunque a veces incluye tambor.

También está el mariachi moderno, que puede considerarse una evolución del anterior, y el cual incorpora trompetas y duplica violines. Puede estar constituido a partir de cuatro músicos, con una indumentaria adaptada del traje de charro.

Los géneros que interpreta son variantes de los del mariachi tradicional, además de boleros, canciones rancheras y baladas, entre otros. El mariachi es uno de los símbolos más fuertes de la identidad nacional mexicana e incluso latinoamericana.