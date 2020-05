Serenata. Una canción de ayer

Alquilábamos una troca –así se dice por acá- en el sitio que estaba en la esquina de Xicoténcatl y Venustiano Carranza, la calle que ahora se llama de Manuel Pérez Treviño. La cita era a las 10 de la noche, en la casa de la familia De la Vega, por la calle de Ateneo, entre Matamoros y Abasolo.



La familia De la Vega era una hermosa familia. Estaba formada por doña Fina, la mamá, señora viuda ella, y por sus cuatro hijos: Delia, Heriberto, Guadalupe y Queta. Había un sexto miembro de la familia, importantísimo: la pianola. Resto de antiguas grandezas, el majestuoso instrumento señoreaba la sala de la casa. Ahí nos reuníamos en una tertulia semanal que era al mismo tiempo literaria y musical. Queta tocaba el piano; Heriberto el violín; Lupe cantaba; oía Delia con emoción, lloraba doña Fina sus recuerdos... A esas tertulias asistíamos Eduardo Arizpe, que cantaba también; Toño Yeverino, que entonces era empleado del Cinema Palacio y tocaba muy bien el violín; más un excelente muchacho que se llamaba Paz, buen tañedor de guitarra. Yo declamaba, Dios me lo ha de perdonar.



Alquilábamos una troca, dije, para ir a dar serenatas a las madres en la madrugada del día 10 de mayo. Subíamos con mil cuidados la pianola al carromato, y allá vamos todos -menos, claro, doña Fina, que se quedaba llorando-, casa por casa y madre por madre. El homenaje empezaba con la Serenata de Schubert, del mismo autor, interpretada al piano por Queta De la Vega. Seguía con ’Cabellera blanca’, de Agustín Lara, canción a cargo de Eduardo Arizpe, tenor. Continuaba con ’Oh, dulce misterio de la vida’, dúo de violines por Heriberto de la Vega y Antonio Yeverino; y al final venía ’Cariño Verdad’, éxito de Juan Legido, a cargo de toda la compañía. Entre el dúo de violines y ’Cariño verdad’ yo declamaba ’Venganza catalana’, con fondo musical de ’Estrellita’, por Manuel M. Ponce. Habla ese dramático poema de un joven que se enamora de una mujer perversa y caprichosa. Ella le pide al muchacho, como prueba de amor, que le lleve el corazón de su madre. Ciego de pasión el enloquecido amante mata a la autora de sus días (su madre, según habrán adivinado ya los perspicaces lectores); le saca el corazón y corre a llevárselo a la mala mujer. En el camino tropieza y cae. Se oye una vez salida del corazón de la madre: ’¿Te hiciste daño, hijo mío?’. Aquello realmente estaba para llorar.



Así eran antes las serenatas a las madres. Otros homenajes había para ’las cabecitas blancas’, que entonces sí había. A las 12 del mediodía del 10 de mayo se escuchaba el estallido de una ’cámara’ -un cohetón- en la Catedral; pitaban los silbatos de las locomotoras y repicaban las campanas de todos los templos. Esa era una señal: la ciudad enmudecía; los vehículos se detenían en las calles, y la gente que iba por ellas suspendía su andar. Los hombres se quitaban el sombrero; las mujeres se cubrían con el chal que llevaban sobre los hombros. Saltillo guardaba un minuto de silencio en recordación de las madres muertas.



Todo mundo llevaba un clavel: los hombres en la solapa, las mujeres sobre el pecho. Si el clavel era rojo eso significaba que quien lo llevaba aún tenía a su madre; si el clavel era blanco eso quería decir que su madre había muerto ya.



Cosas que fueron y que ya no son... También las cosas que ahora son mañana ya no serán... Es una pena que por esto del confinamiento hoy no se vaya a poder celebrar como se debe el Día de la Madre. Como quiera yo les envío desde aquí a todas una cálida felicitación.