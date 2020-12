Sergio ’Checo’ Pérez da gracias a Dios por su triunfo en la F1

www.guerrerohabla.com



Hasta hace unas semanas el destino de Sergio Pérez mejor conocido como ’Checo Pérez’, era incierto, pues su carrera a pesar de que siempre ha sido competitiva no había despuntado lo suficiente. Se había estancado un poco, a pesar de su historia de podios en tercer y segundo lugar.



Se convirtió entonces en noticia hasta hace unos meses, cuando se hablaba de que dejaría su actual escudería Racing Point y una posible contratación por parte de la poderosa escudería de Red Bull. Semanas después de esta noticia, resurgió de nuevo el gran Checo Pérez con un triunfo en tercer lugar en el podio del GP de Turquia, una carrera emocionante, pues se ha distinguido el piloto mexicano, por su habilidad al manejar en terrenos mojados y con lluvia.



Incendio en su monoplaza

Pero después de este triunfo parecía que todo se enfriaba de nuevo para Checo. A pesar de este podio y el gran esfuerzo del piloto mexicano, Red Bull daba un paso para atrás en su contratación. Comenzó de nuevo y a pesar de las dudas, el orgullo de Sergio salía a flote, resurgía. Volvió a ser competitivo en la siguiente carrera, volaba directo al podio, pero algo extraño sucedió, su vida estuvo en peligro incendiándose su monoplaza.





Piloto con una vida discreta

Sergio Perez siempre se ha distinguido por ser discreto en su carrera como piloto. Se encuentra lejos, muy lejos de los escándalos, de los excesos. Nunca habla mal de sus compañeros pilotos, a pesar de las malas pasadas que a veces le hacen sufrir en las pistas. Las carreras, como la vida misma, también pueden tornarse en una guerra de egos, en las cuales se juegan la vida, el honor y la gloria. Los pilotos, debido a la presión y la adrenalina, se ven tentados a ser egoístas y agresivos en su manejo, poniendo en peligro su vida y la de los demás. Sergio no es de este tipo, siempre se ha mantenido como un caballero, dentro y fuera de las pistas y de los pits. Más bien es discreto, educado, un caballero con sus compañeros de equipo y colegas.





El cielo se abrió para Checo Pérez

A Checo Pérez, en el gran premio de Sakhir en Baréin, les esperaba «tocar el cielo» del circo de la F1. Con gran habilidad, estrategia, esfuerzo y con un gran trabajo de equipo, paso rápidamente por la meta en primer lugar. Sergio, lograba que México brillara de nuevo en la formula uno y su uniforme color rosa mexicano, pintara la zona de pits, con sus compañeros, que gritaban y saltaban festejando la hazaña y el triunfo en primer lugar de Checo Pérez.





Todas las dudas y penumbras sobre Sergio, se disiparon. Las luces de fuegos pirotécnicos iluminaron la noche. Iluminaron la entrada triunfante, su triunfo ilumino la noche en Sakhir, y entro pletórico al podio. El número uno de los reyes, la gloria para cualquier piloto, el culmen de un camino largo de perseverancia.



Gracias a Dios por ese momento histórico

Checo Peréz ante cientos de miles de seguidores por televisión y redes sociales, levanto la bandera mexicana, la agitaba feliz, por primera vez en su vida. Ya no era segundo, ni tercero, era el primero, lloró y lloró. No dejaba de mirar, y agradecer y acariciar el cielo, con su mirada se perdía en cielo. Hizo eterno este momento en el podio.



Todos se fueron y el se quedó, ahí solo, en silencio, sentado en su podio, el número uno, como ofreciéndoselo como ofrenda a Dios y cerro este momento histórico, haciendo la Poderosa Señal de Cruz…