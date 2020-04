Sergio González Galvéz, adalid del desarme y de la paz mundial

A mis queridos amigos y colegas: Servando González por el viaje al eterno éter de su hermano Alejandro y a Jesús Rangel, por haber emprendido su hijita María Isabel ese viaje al éter eterno. Los acompaño en su profundo dolor. In Memóriam.



Este viernes 17 de marzo me dirigí a las Amigas y a los Amigos Colegas con el mensaje siguiente, que ahora lo multiplico en esta entrega, a los respetados lectores y radioescuchas: Con infinita tristeza les comunico que hace unos minutos el Insigne Embajador Emérito, Sergio Ernesto González Gálvez emprendió el viaje al éter eterno. Sobrino muy querido del famoso Bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, se inició en la diplomacia en tiempos del Premio Novel, Octavio Paz.



La embajadora de México en Washington, Marta Bárcena, fue la primera en dar la triste noticia, al referirse al embajador González Gálvez como un ejemplar defensor de las mejores causas de México, guía de varias generaciones del Servicio Exterior de México, SEM, un hombre que amaba profundamente a México y que lo defendió con la mejor arma: el derecho.



Fue colaborador muy cercano del Premio Novel de la Paz, Alfonso García Robles para la elaboración y posterior firma del Tratado de Tlatelolco -1967-, sobre la prescripción de las armas nucleares en América Latina, que impulsara el presidente, Luis Echeverría Álvarez; la cancillería, en twitter de su titular, Marcelo Ebrard Casaubon, lo reconoció como un diplomático siempre leal a las causas de nuestro país y por un mundo mejor; en efecto, en esa luchas continuó hasta el último suspiro de su vida; fue en verdad, un adalid del desarme y la paz mundial



Sergio fue muy cercano a la familia Rentería Villa, nuestra hermandad se inició en ’INFORMEX, la primera agencia noticiosa mexicana’, -1960-, que fundara su tío, y de la cual fue consejero, también muy comprometido, nos permitió, acompañarlo en varias etapas de su vida diplomática, cuando en varias ocasiones fue nuestro Embajador en Japón, como subsecretario de Relaciones Exteriores, y desde luego como Embajador Emérito, nos acompañó cuando nuestro ingreso como Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG, patrocinada por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM; en excelentes comidas y fiestas familiares que se convertían en tertulias de erudición.



Invitado a participar en el diccionario de la Asociación de Diplomáticos Escritores, ADS, así se describió:



’Mi nombre es Sergio Ernesto González Gálvez, -nació en Toluca, Estado de México el 11 de julio de 1934-, soy Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL); cursé estudios de posgrado en Derecho Norteamericano y Derecho Internacional, en la Universidad de Georgetown, Washington, D. C., y tuve el honor de recibir el título de Doctor Honoris Causa por la UANL.



Ingresé al Servicio Exterior Mexicano (SEM) por examen de oposición en 1960; fui nombrado embajador en 1975, embajador eminente en 1987 y embajador emérito en 1998. Presté mis servicios en la representación de México ante la Conferencia de Desarme en Ginebra, en las embajadas de México en Brasil y Japón, país este último en el que fui Embajador en dos ocasiones. También me desempeñé como Embajador Concurrente en la República de Corea y Vietnam.



En la Cancillería fui Director General, Director en Jefe para Organismos Internacionales, Consultor Jurídico y Subsecretario de Relaciones Exteriores en dos ocasiones.



He sido profesor de asignatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Anáhuac, Escuela Superior de Guerra, Colegio de Defensa y Universidad de las Naciones Unidas con sede en Tokio; otro cargo desempeñado fue Asesor del Secretario de la Defensa Nacional.



Soy Miembro de la Fundación de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Comité Consultivo de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL; asimismo, Socio Fundador de la revista ’Este País’.



Soy autor de varios textos sobre Derecho Internacional y Política Exterior, publicados por la UNAM, UANL y Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otros editores: He publicado obras como ‘Controles al uso de ciertas armas convencionales en el derecho internacional’; ‘La estructura del nuevo derecho internacional’; ‘Ignacio L. Vallarta, Reflexiones sobre la soberanía nacional’ -editado por la Secretaría de Relaciones Exteriores-; ‘La Corte Penal Internacional’; ’El uso de las armas convencionales en caso de conflicto armado y la injerencia con fines humanitarios’, tres temas básicos del derecho internacional humanitario, y ‘La reconstrucción de la política exterior de México: principios, ámbitos, acciones’.



En la actualidad colaboro como titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y Ciudades Hermanas del H. Ayuntamiento de Toluca’.



Nos unimos al duelo nacional, esperemos que pasada la emergencia por el coronavirus, la Cancillería le rinda el homenaje que se ganó a pulso como lo que fue: un adalid del desarme y de la paz mundial.



Nuestra solidaridad en su dolor a sus queridas: esposa, Carolina Díaz Garduño, su hija, Claudia y su prima hermana, Marina Gálvez y Fuentes, también con historial en la Cancillería. In Memoriam.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG.





Lic. Teodoro Rentería Arróyave.

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo

CONALIPE, C.V.

Presidente.