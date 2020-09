Sería catastrófico para Acapulco volver a semáforo rojo: líder hotelero

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 28 de septiembre de 2020.- El presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), José Luis Smithers Jiménez consideró que el regreso al semáforo rojo del Covid 19 sería catastrófico para este destino turístico.



En entrevista a reporteros, el dirigente hotelero señaló que los gobiernos deben incrementar sus protocolos y ser más estrictos en el cumplimiento de las medidas sanitarias.



Dijo que en el estado no se supo aprovechar el semáforo amarillo.



Criticó que los turistas no respetan las disposiciones de salud, ya que siete de cada 10 no usan cubrebocas, lo que provoca un problema sanitario y económico.



’Hay que ser muy estrictos, porque esto estaba en amarillo y regresó a naranja, de naranja viene el rojo y el rojo sería catastrófico para este destino turístico’, expresó.



Fuente: Quadratín