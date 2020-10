Sería una alianza perversa la del PRD-PRI-PAN, dice petista

Si se hace esa coalición, muchos perredistas se irían al PT, señala el comisionado nacional

Busca el Partido del Trabajo aliarse al Verde para las 81 alcaldías en Guerrero, informa



Taxco, 13 de octubre. El comisionado político nacional del PT en Guerrero, Victoriano Wences Real, calificó de ’hecho diabólico’ lo que pretende hacer el PRD para consolidar la coalición PRI, sol azteca y PAN, que ’desafortunadamente no funcionará para 2021’.



Manifestó que lo que pretenden hacer estos partidos, son ’alianzas diabólicas, que serán muy complicadas, y la ciudadanía no la va aceptar sobre todo la militancia, porque conozco un poco al PRD y no les va a favorecer, pero muchos de los perredistas la están esperando’.



Sin embargo, aseguró que muchos de los militantes están al pendiente de que, si se concreta esa alianza, se van a ir al PT, ya ’me lo han dicho, me han dado algunos señalamientos y me han mandado algún aviso’.



–¿Entonces habrán chapulinazos en el PT?



–Bueno, como en todos lados se dan, va a ver algunos compañeros con liderazgos importantes, pero no es chapulinazo, es un cambio de estrategia. Yo creo que en el PT van a venir a construir.



Dijo que, la invitación para aquellos que lleguen a construir algún cargo de elección popular, es que se queden en el PT a construir, hacer partido y que el PT se convierta en una fuerza importante en Guerrero.



Durante su visita a Taxco para reunirse con las bases del partido en esta región, Wences Real destacó que si la alianza que busca PT con el Partido Verde Ecologista se tendrá que buscar para que esté en las 81 alcaldías de Guerrero cumpliendo con la paridad de género.



’Si hay un acuerdo de alianza PT-Morena, tendrán que salir los mejores perfiles, independientemente que lo propongan ambos partidos; tendrán que ser medidos para encabezar el proyecto hacia las presidencias municipales’, sostuvo.