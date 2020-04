Servicios Públicos busca acercamiento con PASA para mejorar el servicio

Los Mochis, Ahome, Sinaloa.- Luego de que se detectaran deficiencias dentro del servicio de la recolección de basura en el municipio, el cual realiza la empresa PASA, el Director de Servicios Públicos, Iván Roberto Gálvez Meza, informó que se busca un acercamiento con ellos para mejorar el trabajo.



Detalló que esto se derivó de las quejas que constantemente han recibido por parte de la ciudadanía, quienes se han inconformado ya que en ocasiones el camión no pasa por sus colonias o este no se lleva toda la basura.



Informó que si bien se tiene un adeudo con la empresa, este es sólo de un mes, el cual se tiene detenido ya que la empresa no está cumpliendo al cien por ciento con el contrato.



’Solamente se les debe un mes, el mes de enero, el mes de febrero todavía no vence, la empresa PASA no está cumpliendo al cien por ciento con la recolección de basura, hay algunas colonias que van, se llena el camión y ya no vuelven, dejan dos tres calles con basura, entonces no está dando al cien por ciento el servicio que la ciudadanía se merece’, expresó Iván Gálvez.



En este sentido dijo que se busca un acercamiento con la empresa para mejorar el servicio, y de esta manera poder brindar la atención que la ciudadanía se merece a la hora que el camión recolector de basura pasa por sus colonias.



De igual manera hizo un llamado a la población para que reporten cualquier queja que se tenga del servicio, donde ellos posteriormente mandan a un supervisor que verifica cada reporte.



’Nos hablan a la oficina, hay un teléfono, 8164009, se hace un reporte, hay dos muchachos encargados que monitorean, aparte que hay gps, que damos cuenta que no se dio el servicio’, dijo Gálvez Meza.



Algunos de los puntos donde se detectó la falta del servicio es en el fraccionamiento Centro Plaza, Versalles y Residencial Mallorca, donde la noche de ayer no se realizó la recolección de basura, mientras que en calles del fraccionamiento Santa Alicia no se prestó el servicio el día lunes, mientras que en calles del fraccionamiento Álamos Country desde el pasado miércoles se detectó la falta del mismo.