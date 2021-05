Metztitlán, Hgo; 07 de mayo de 2021.



SERVICIOS PÚBLICOS PRIMARIOS SON PRIORIDAD EN MI PROYECTO DE TRABAJO: MARCIA TORRES



- Su compromiso es siempre el trabajo responsable.



Durante su visita por el municipio de Lolotla, la candidata a la diputación local por el Distrito II Zacualtipán, Marcia Torres González, refirió a los pobladores que los recorridos en las comunidades sirven para poder dar constancia de las necesidades que se tienen, pero también para construir un proyecto que permita atenderlas.



’Agradezco esta oportunidad que me brindan, del tiempo que disponen para recibirme, lo valoro y lo aprovecho de manera positiva para poder considerar en mi proyecto las necesidades que ustedes me expresan y que son coincidentes con el mensaje que les comparto, indudablemente sabemos que hay muchas carencias, y que aparte de la situación que vivimos por la contingencia sanitaria, los servicios públicos ocupan un lugar primordial para la atención, debemos hacerlos más efectivos; pero, sobre todo, que cuenten con ellos de manera recurrente’.



Agregó que su compromiso es siempre el trabajo responsable, y segura esta que desde el espacio que busca representar, podrá bajar los recursos necesarios, para que junto con las presidencias municipales, se pueda eficientar, dar mantenimiento y, en los casos que sean necesarios, poder construir nuevas líneas de energía eléctrica, agua potable y drenaje.



’El discurso no son solo las palabras que se expresan, es el actuar y los hechos que preceden a quien busca ser siempre congruente. Me llena de confianza el compartir con ustedes un discurso que pretende conciliar voluntades y sumar ideas, que sigan fortaleciendo los caminos que lleven a las comunidades a lograr el progreso, pretendo llegar al Congreso del estado, para diseñar leyes que permitan que los servicios médicos que brindan las clínicas y hospitales sean acordes a las necesidades de la población y que los medicamentos que tengan que utilizarse, sean totalmente gratuitos’.



La candidata dijo que buscará fortalecer su proyecto, con la participación de todas y todos, porque esto lo respaldará y le permitirá desarrollar más y mejores propuestas en favor de las comunidades que componen el Distrito II.



’Reconozco a cada persona que con su trabajo logra que los pueblos sean cada vez más productivos, que cuenten con más servicios y que estos realmente cubran las necesidades que demandan.

Ustedes son el reflejo vivo y los cimientos de sus comunidades, con su trabajo las hacen fuertes, debemos de sumarnos nosotros quienes pretendemos alcanzar un espacio que pueda brindarnos la posibilidad de ayudarles’.



Destacó que la colaboración, la unión y el trabajo son una fórmula que puede seguir facilitando las posibilidades de mejorar.



’Sé que si vamos juntos lo vamos a lograr, que si unimos nuestra voluntad, nuestro proyecto será el triunfador y que ustedes serán los ganadores, sumemos esfuerzos, ustedes, las presidencias municipales y nosotros, porque recuerden que unidos somos más fuertes’.