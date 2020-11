Servir a la sociedad, compromiso ineludible de médicos ante el COVID-19

A veces incomprendida pero muy necesaria para el bienestar social, sobre todo ahora que la pandemia de COVID-19 mantiene en jaque a países de todo el mundo, se reconoce hoy más que nunca la labor del personal de la salud, especialmente de las doctoras y doctores, así como también de las enfermeras y enfermeros.



En este año complicado por el Coronavirus, médicas y médicos se mantienen en pie de lucha para salvar vidas y mitigar los contagios, incluso, arriesgando su propio bienestar y el de sus familiares. Este 23 de octubre, Día del Médico en México, no se celebró como era costumbre, pero sí se revaloró su profesionalismo, entrega y compromiso.



El Gobierno de Acapulco, encabezado por Adela Román Ocampo, celebró el sábado pasado a los héroes anónimos con estímulos económicos y la entrega de una camioneta para las necesidades del personal de la Dirección General de Salud.



El doctor Víctor Manuel Valdovinos Carmona expresó su sentir, en el marco de la celebración, dijo que su profesión es bonita, agradable y se debe ejercer con mucha paciencia, seguridad y responsabilidad, pero, sobre todo, con mucha humanidad.



Mientras que la psicóloga Georgina Ruiz Téllez, quien es encargada del departamento de Salud Mental en la Dirección de Salud Municipal, expresó un sincero reconocimiento a sus compañeros de profesión, ’sin ellos, esta situación tan estresante que nos ha tocado vivir no sería soportable’, dijo.



Precisó que ante la situación mundial que se vive por el Coronavirus, los galenos han cruzado la línea del miedo, para salvaguardar la vida de las personas. ’Les reconozco y admiro profundamente el que hayan sido capaces de dejar a sus familias (…) pero, sobre todo, por tener contacto directo con las personas que han sufrido por el contagio del virus del COVID’.



El doctor Norberto Calderón Arciniega, quien es el encargado de Proyectos Especiales en Salud Municipal, mencionó que las emociones que han manejado son bastantes, sin embargo, ’la satisfacción de servir a la sociedad acapulqueña nos ayuda muchísimo para ser mejores personas constantemente’.



Reconoció Calderón Arciniega que ’se nos ha dificultado mucho en el camino, mantenernos emocionalmente estables. Nos genera mucha emoción, miedo, angustia, pero hemos logrado hasta la fecha superar todas estas emociones y hemos logrado, tal vez, más satisfacciones con todos los resultados que hemos tenido, afortunadamente, en algunos casos’.



Se mostró preocupado que en algunas partes de la sociedad no comprendan el peligro que se vive por la pandemia y no se lleven a cabo esas medidas sanitarias de prevención. ’Nosotros, como Salud Municipal, estamos preocupados y estamos haciendo acciones que nos ayuden a concientizar a las personas’, puntualizó.