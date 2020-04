Sesiona la comisión de salud con titular de la SSA, para analizar acciones por COVID-19

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo Gro., a 23 de marzo del 2020.- Diputados integrantes de la Comisión de Salud del Congreso del Estado desarrollaron una sesión extraordinaria, este lunes, junto al secretario de Salud en el estado, Carlos de la Peña Pintos, con el objeto de conocer el panorama en Guerrero por la pandemia del Covid-19 y las medidas sanitarias que se están implementando en coordinación con las autoridades federales.

Tras confirmar que hasta el momento son cinco casos positivos y once sospechosos en la entidad, el funcionario destacó que existe una estrecha y directa comunicación con las autoridades de Salud federal, de quienes, por instrucciones del gobernador, están siguiendo las pautas.

Reconoció que hasta el momento el Gobierno Federal ha emprendido las acciones necesarias para hacer frente a esta contingencia, pero dijo que se requiere de una redirección del presupuesto para los estados más vulnerables, como Guerrero.

Destacó que a partir de este día Guerrero se suma a la Jornada Nacional de Sana Distancia, cuyos principales puntos son el incremento en las medidas básicas de prevención, suspensión temporal de las actividades escolares y las no esenciales, repliegue familiar en casa, reprogramación de eventos de concentración masiva, protección y cuidado de las personas adultas mayores y acciones prioritarias de vacunación universal.

Al tomar la palabra, el presidente de la Comisión de Salud, diputado Olaguer Hernández Flores, reconoció las actividades que ha emprendido la Secretaría del ramo a nivel estatal, misma que se ha situado entre las cinco primeras a nivel nacional en materia de atención de la contingencia por el COVID-19. ’La prevención es fundamental para no lamentar situaciones más graves’, remarcó.

También participaron la diputada Nilsan Hilario Mendoza, secretaria de la citada Comisión, y los vocales Zeferino Gómez Valdovinos, Heriberto Huicochea Vázquez y Antonio Helguera Jiménez, así como la diputada Verónica Muñoz Parra, quien acudió en calidad de invitada.

Los legisladores manifestaron su decisión de coadyuvar, en el ámbito de sus facultades, para evitar la propagación del Covid-19, lo mismo en el tema presupuestal que brindando información en sus distritos y municipios, ante las afectaciones que muchos sectores de la economía tendrán por las medidas de prevención, que contemplan no salir de casa.

Coincidieron en que es muy importante enfocarse en la prevención para evitar que los casos se disparen en la entidad, e hicieron algunas recomendaciones al titular de Salud, como privilegiar la atención del personal médico, y dotar a los hospitales y centros de salud de los insumos necesarios para enfrentar la grave enfermedad.

Al término de esta reunión extraordinaria, la Comisión de Salud se declaró en sesión permanente, con motivo de la contingencia.



