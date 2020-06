Sesionó el Gabinete de Seguridad Nacional en el C5I de Hidalgo

Delitos a la baja en Hidalgo, resultado de coordinación gubernamental.



- Sesionó el Gabinete de Seguridad Nacional en el C5i; coinciden en que el índice delictivo en la entidad va a la baja.



- Hospitales Covid-19 de Insabi continuarán atendiendo a la población una vez que pase la pandemia, anuncia el presidente López Obrador.



En el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) sesionó el Gabinete de Seguridad Nacional, al concluir el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la conferencia de prensa matutina en la cual anunció que mañana presentará el informe mensual de seguridad.



Durante la pandemia se han invertido alrededor de 20 mil millones de pesos para construcción de hospitales, equipo y contratación de personal médico. Anunció que una vez que pase la pandemia los hospitales Sedena-Insabi, como los cuatro que funcionan en Hidalgo, continuarán con la atención general a la población.

En su intervención el mandatario hidalguense destacó la disposición de funcionarios federales por la comunicación efectiva, palpable en las acciones para atender la contingencia sanitaria. “Afortunadamente los índices delictivos han ido a la baja, pero fundamentalmente que no tenemos la presencia de los cárteles, de los grandes cárteles del crimen organizado”, reconoció Fayad que el principal problema que enfrenta el gobierno y la sociedad “es el fenómeno del huachicol del cual derivan otras figuras delictivas”. “Hidalgo fue el primer estado en desarrollar la mesa de fusión de inteligencia, esto ha sido verdaderamente muy importante, y es partir del año pasado en que debido a estas reuniones han resultado importantes operativos, órdenes de aprehensión, coordinación con las entidades federativas y gracias a los titulares de los grupos de inteligencia del estado de Hidalgo se han logrado determinar 17 principales objetivos en la búsqueda de los delincuentes en nuestra entidad”, con resultados significativos en Zimapán y el Valle del Mezquital.

Expuso las acciones que conforman el Operativo Escudo, así como las cifras de la contingencia sanitaria; el jefe del Ejecutivo estatal declaró que mientras no haya una vacuna en “la nueva normalidad se incluye la pandemia.



Lo que sí hay que combatir son las consecuencias de pérdida de empleo, de ingreso, lo que cual conlleva problemas de inseguridad y violencia de muy alto impacto, por ello subrayó la trascendencia de reconstruir la planta productiva.



“Presidente: Hidalgo no se rinde, Hidalgo está de pie y contribuyendo con lo que tiene que contribuir para que juntos como lo hemos hecho hasta ahora podamos dar mejores resultados”.



Lo importante no es la extracción política de los gobernantes, “lo importante es cómo tenemos la capacidad para juntos darles la respuesta que el pueblo está esperando de nosotros”, finalizó el gobernador Fayad.



El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, informó que Hidalgo ocupa el lugar nacional número 23, por debajo de la media nacional; los municipios de mayor incidencia delictiva son 15 en total con áreas alrededor de la refinería de Tula y por donde se localizan los ductos de Pemex, dijo que se aseguraron 5 mil 661 tomas clandestinas con casi 3 millones de hidrocarburos en 21 municipios, seis de ellos concentran la mayor actividad de huachicoleo.



Adelantó que el próximo año se construirán cuatro instalaciones para la Guardia Nacional, actualmente están en proceso las gestiones de los predios.



Acompañaron al presidente López Obrador: el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón; el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez; el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; además del presidente municipal de Zapotlán, Erick Edgardo Islas Cruz.