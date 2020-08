SFP investiga incremento injustificado de 14 mdp en el patrimonio de Osorio Chong

La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga al senador Miguel Ángel Osorio Chong tras detectar un incremento de 14 millones 57 mil 404 pesos en su patrimonio, cuyo origen no ha explicado o justificado.



Las irregularidades se detectaron en el periodo del 2014 y 2017, cuando estaba al frente de la secretaría de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto.



De acuerdo con el diario Reforma, esto fue dado a conocer a través de un amparo que promovió su hijo Miguel Ángel Osorio Vargas, ante el Juzgado Tercero de Distrito en Hidalgo, con sede en Pachuca.



El documento judicial dice que derivado del procedimiento de verificación Osorio no explicó o justificó el incremento de su patrimonio. El 24 de junio, la SFP concluyó la investigación y remitió el expediente a la Unidad de Asuntos Jurídicos para presentar la denuncia.



El área de verificación patrimonial de la SFP remitió el expediente a su Unidad de Asuntos Jurídicos para que determine si es procedente presentar una denuncia penal contra Osorio ante la Fiscalía General de la República.



El 24 de junio pasado la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial de la SFP concluyó la investigación de la evolución de los bienes inmuebles y cuentas de Osorio Chong y su familia, y estableció en su caso particular la diferencia señalada.



Esta área remitió el expediente de verificación patrimonial VP/085/2019 a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia para que determine si es procedente presentar una denuncia contra el coordinador de la bancada del PRI en el Senado ante la Fiscalía General de la República, señala el informe judicial consultado por el diario.



Miguel Ángel Osorio Vargas, hijo del priista, presentó el pasado 9 de julio un amparo contra este acuerdo de conclusión de la verificación patrimonial; sin embargo, al día siguiente fue desechada por el Juzgado Tercero de Distrito en Hidalgo.



El pasado 17 de julio, Osorio Chong confirmó al diario Reforma que la SFP indaga su patrimonio ante posibles inconsistencias.



’La propia autoridad tiene la respuesta a esas dudas pues confronta mis declaraciones con información fiscal y bancaria en la cual se puede verificar que todo está correcto’, dijo al diario.



De acuerdo con el propio Osorio Chong, la verificación patrimonial que le realiza la SFP es por la residencia en Lomas de Chapultepec donde vivió.



La institución federal tiene en la mira al funcionario por una casa que habitó junto con su familia en Paseo de las Palmas 1380, Lomas de Chapultepec, durante su gestión como secretario de Gobernación de la administración peñista.



La revista Proceso reveló en 2015 que dicha propiedad pertenecía al empresario Carlos Aniano Sosa Velasco, quien era proveedor de Pemex en los tiempos de Emilio Lozoya como director de la petrolera.



