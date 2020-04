Sheinbaum debe evitar crisis restaurantera y hotelera: Andrés Atayde

Posponer el pago del predial y el pago del impuesto sobre la nómina para evitar la pérdida de empleos._



Andrés Atayde Rubiolo, Presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México consideró que si bien la suspensión de actividades no esenciales evitará el contagio por Covid-19, también es cierto que el cierre de negocios generará inestabilidad económica para miles de familias que dependen del sector restaurantero y hotelero.



Recordó que a mediados de marzo, antes de la contingencia sanitaria en la Ciudad de México, cientos de restaurantes se vieron obligados a cerrar sus puertas dejando en la incertidumbre a meseras y meseros, garroteros, bartenders, cocineros así como mucamas y personal administrativo del sector hotelero.



’Muchos de estos negocios ofrecieron el servicio a domicilio y si bien es bueno para los empresarios, muchos meseros y meseras han tenido que olvidarse de las propinas que recibían y que en su mayoría, completaban su salario diario’.



En Acción Nacional dijo ’hemos planteado la urgente necesidad de un Plan de Contención Económica, donde se incluya a quienes viven al día, no solo a comerciantes y pequeños empresarios, sino también a este sector que pese a contar con un salario, la realidad es que sus ingresos se han visto mermados’.



Refirió que el sector turístico, que incluye a restaurantes, bares y hoteles, es una de las actividades que mayores ingresos genera al Gobierno de la Ciudad por ello no debe olvidar a quienes se desempeñan en esta industria, pues se deja a la deriva a miles de familias que dependen de esta actividad.



Destacó que la Dra. Claudia Sheinbaum debe marcar la diferencia respecto a lo que no está haciendo el Gobierno Federal y propuso que en la capital del pais se posponga el pago del predial y el pago del impuesto sobre la nómina para evitar la pérdida de empleos.



’En Acción Nacional nos pronunciamos por un plan efectivo que permita posponer y diferir el pago del Impuesto Sobre Nómina y el impuesto predial entre otras medidas, para evitar la pérdida de empleos y ayudar a las miles de familias que dependen de la industria turística y restaurantera; no todo es comercio informal, también hay afectados en el sector formal y clase media, por eso es necesaria la participación de todos y el Gobierno debe poner el ejemplo’.