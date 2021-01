Sheinbaum responde a Raymundo Collins ’Que devuelva el dinero que se robo’

CIUDAD DE MEXICO, A 6 de enero.-Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, respondió a los señalamientos del extitular del Instituto de Vivienda (INVI), Raymundo Collins, pidiendo que ’devuelva el dinero que se robó’



Collins aseguró que la mandataria local lleva en su contra una ’venganza personal’.



Ante estas afirmaciones, Sheinbaum dijo que el caso en contra de Collins no se trata de una cuestión política o personal, sino legal y recordó que hay varias órdenes de aprehensión en su contra.



Según el exdirector del INVI no hay fundamentos legales en su contra, por lo que todos los cargos en su contra son ’inventos’.



Tras estas declaraciones, Sheinbaum afirmó que que las órdenes de aprehensión en contra de cualquier persona que cometa un delito las otorga un juez, ni siquiera la Fiscalía.



’No es un asunto político, ni personal, ni nada. Es una orden de aprehensión que otorga un juez, ni siquiera la propia Fiscalía. Se construyen las carpetas de investigación de los exfuncionarios de la anterior administración o en el caso de otros servidores, que en realidad no lo eran, eso es otra cosa. Eran delincuentes. Cuando se es corrupto, es ser delincuente. Eso se acabó en este Gobierno. Que devuelva el señor el dinero que se robó’, dijo la jefa de Gobierno en conferencia de prensa.