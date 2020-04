Sheinbaum y alcalde de GAM a punto de ir a prisión por desacato a juez Federal

* El abogado de los vecinos de Cuautepec, Antonio Ortega Barco, afirma que las autoridades están cometiendo desacato al ordenamiento de una jueza federal por lo que podrían ser castigados la Jefa de Gobierno, el alcalde de la GAM, y los titulares de la SOBSE y Cablebús con cárcel y destitución del cargo.



Además de no respetar una suspensión provisional decretada el pasado 6 de marzo en favor de los vecinos de Cuautepec, y contrario a la parálisis que exige a amplios sectores de la economía el gobierno de la República, el gobierno de la Ciudad de México hace caso omiso para poner pausa a los trabajos no esenciales de infraestructura como es la construcción del Cablebús del Metro Indios Verdes a Cuautepec Barrio Alto.



Sin estar la construcción de obras de infraestructura como el Cablebús dentro de las áreas esenciales del sector público y privado para poder mantener su actividad, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum tiene 23 días incumpliendo este mandato de la Secretaría de Salud federal, decretado el pasado 30 de marzo.



En el anuncio sobre actividades que no suspenden labores dado a conocer ayer por el Gobierno de la Ciudad de México como parte de la fase 3 de contención de la pandemia Covid-19, están entre otras actividades la reparación y mantenimiento de la infraestructura de transporte público, pero no de nuevas obras como es la del Cablebús.



De la misma forma, tiene 42 días de incumplir el mandato judicial decretado por la jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, el cual le fue notificado por lista el pasado 11 de marzo a la Jefa de Gobierno y a tres autoridades responsables más, como parte del juicio de amparo 1781/2019 promovido por los vecinos de Cuautepec que se ven afectados en su vida.



El actuario Juan Manuel Vargas Aguilera dio vista de notificación con el número 12833/2020 a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; con el 12834/2020 a la Alcaldía en Gustavo A. Madero que encabeza Francisco Chíguil Figueroa; con el 12835/2020 a la Secretaría de Obras y Servicios, cuyo titular es Jesús Antonio Esteva Medina y con el 12836/2020 al director General del Sistema Cablebús, Manuel Fernando Galindo Altamirano.



Si no respeta la suspensión provisional incurren en el delito de abuso de autoridad y/o el de resistencia de autoridad al cumplimiento de una suspensión provisional ordenada por un juez federal, lo cual ameritaría cárcel y suspensión del cargo’, expresó el abogado de los vecinos de Cuautepec, Antonio Ortega Barco, quien destacó la autoridad aprovecha esta situación porque en este momento no hay labores en los juzgados federales por la contingencia sanitaria.



’Inmediatamente que ingresen, si no la han suspendido, nosotros vamos a solicitar al juez federal que le de vista al Ministerio Público Federal por desacato’, expresó el abogado que litiga el caso de los vecinos que se verán afectados.



Ortega Barco recalcó que de acuerdo con la suspensión provisional que la jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Yadira Elizabeth Medina Alcántara otorgó a alrededor de 250 vecinos, el Cablebús no puede ser construido por abajo, por arriba, por los lados, hasta que no se resuelva el juicio constitucional; esto quiere decir, hasta que la autoridad logre demostrar que esa construcción del Cablebús es legal, constitucional y no afecta derechos de los gobernados, como los derechos de propiedad, de posesión, a un medio ambiente sano, a la privacidad, etc.’, destacó, no pueden continuar con la construcción, por lo que las acciones que está realizando ahora son un desacato a la autoridad federal.