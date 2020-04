Sheinbaum y Lajous reciclaron un programa que ya teníamos desde febrero: transportistas

En su intención por quedar bien con la opinión pública y ’mostrar’ que como gobierno atienden las necesidades de sus gobernados, Claudia Sheinbaum y su secretario de Movilidad Andrés Lajous reciclaron en un clásico sabadazo un programa de ayuda a los concesionarios del transporte público, firmado el pasado 20 de febrero, tras acordar dos días antes la desmovilización que harían en toda la ciudad los miembros de Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), para exigir un incremento a la tarifa vigente, afirma la organización.



’Andres Lajous miente’, expresó José Luis Tenorio Padilla, uno de los voceros de la asociación que agrupa a alrededor de 10 mil socios de empresas concesionarias del Metrobús, corredores del transporte y rutas de autobuses, microbuses y vagonetas en la Ciudad de México,



’La propuesta que se hace pública respecto a los bonos de combustible, que supuestamente tienen su origen para apoyar al transportista en el problema de la epidemia que estamos viviendo es una mentira de parte de Andrés Lajous, puesto que ese acuerdo ya se tenía con Semovi desde el 19 de febrero’.



Para evitar que los transportistas salieran a manifestarse en la ciudad el 19 de febrero y estropearan la jornada en que Andrés Manuel López Obrador conmemoró el Día del Ejército en el Zócalo, a regañadientes Andrés Lajous acordó con el grupo de transportistas que ’se iba a otorgar el apoyo de 4 mil pesos mensuales durante cinco meses para el combustible y después valorar la opción de incrementar la tarifa del transporte público’, explicó Tenorio Padilla.



’Pero de esa fecha para acá ha variado su posición y ahora aprovecha la coyuntura para decir que ese es un programa que está implementando para apoyar al transportista, cuando ya estaba convenido y su origen es otro, no la pandemia que estamos padeciendo actualmente’, recalcó el dirigente transportista.



Al ser cuestionado si no sería un apoyo adicional, José Luis Tenorio fue enfático en decir que es el mismo, pues Lajous anunció que es una partida de mil millones de pesos que les autorizó el Congreso local, de los cuales 400 serán para el apoyo al combustible y el resto para los enganches de la compra y renovación del parque vehicular, como los transportistas mismos lo anunciaron el 21 de febrero pasado.



’Están aprovechando la coyuntura’, expresó Tenorio, quien agregó: ’Esto salió porque nosotros, hablando con algunos funcionarios de la SEMOVI el martes de esta misma semana, ante el anuncio que hizo López Obrador de que iba a haber un respaldo para los taxistas de 25 mil pesos en calidad de préstamo, preguntamos a la gente de Semovi que por qué para el transporte colectivo no había ese tipo de apoyo’.



Así que en la semana los funcionarios de la Semovi lograron una reunión con Francisco Gómez, funcionario de la Presidencia de la República, a quien le hicieron el planteamiento de buscar un apoyo como el que fue anunciado para los taxistas, ’le hicimos el planteamiento y se lo dejamos por escrito, y estamos en espera de la respuesta; por eso creemos que el anuncio del sábado es derivado de esto que hicimos para no quedarse atrás’, agregó el transportista.



De tal forma que, volvió a reiterar, ’no es un asunto de hoy, no. Esto ya lo había negociado Fuerza Amplia de Transportistas desde el 18 de febrero’, sin embargo, agregó que dejan la puerta abierta ante la posibilidad de que pudiera sumarse al ya firmado.