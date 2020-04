Shembaum vs empresarios capitalinos

• Coparmex capitalina, prevé quiebra de economía local y considera que no son tiempos de diferencia



México, y en especial su capital, se encuentran en una encrucijada; pero, al parecer, la Jefa de Gobierno, Claudia Shembaum Pardo y el dirigente de la Coparmex en la ciudad, Jesús Padilla Zenteno, no encuentran todavía una salida a sus diferencias a causa de la decretada emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.



Ambos, tienen el común objetivo de proteger a la clase trabajadora que, en su inmensa mayoría vive al día; que, si no trabaja no come, y en esta ocasión, anteponiendo la vida si decide ’encerrarse en casa’.



Jesús Padilla –por medio de un comunicado-, advierte que, podría haber la quiebra de muchas empresas y consecuentemente la pérdida de empleos. Dijo que no son tiempos de diferencia. Quiere reunirse con la funcionaria de la 4T para demostrarle el compromiso de mantener los empleos, pero también solicitarle apoyos fiscales.



Además de salvar vidas en esta pandemia, especificó, la prioridad también debería ser mantener la economía, preservar las empresas y los empleos para salvaguardar el ingreso de las familias.

Padilla Zenteno, a pesar de admitir que se están tomando las medidas adecuadas para evitar la propagación del coronavirus; sin embargo, arremetió que las medidas para enfrentar la crisis económica son ’insuficientes’.



En tanto, la Jefa de Gobierno, hizo un llamado a las grandes empresas establecidas en la Ciudad de México a cumplir con su responsabilidad social, ser solidarias y respetar los derechos labores de sus empleados ante la emergencia sanitaria.



Inclusive, su mensaje fue muy claro: ’La Ciudad de México es una ciudad solidaria, y también requiere empresarios y empresarias solidarias’. Esto lo dijo la funcionaria de la 4T durante una videoconferencia.



Por su parte, el líder empresarial capitalino, afirmó que los empresarios sólo buscan asegurar la liquidez al mercado interno y resaltó que una propuesta importante es la reformulación del presupuesto público para reorientar recursos que permitan enfrentar la crisis y esquemas fiscales como el diferimiento del pago en impuestos en tanto dure la parte más crítica de la emergencia sanitaria.



Y es que -puntualizó- el objetivo de la iniciativa privada y del Gobierno de la Ciudad de México, debe ser evitar que la economía quiebre, haya recuperación sanitaria, y que a la operatividad de los diferentes órganos públicos y privados se le debe sumar el de la recuperación económica, el crecimiento de la ciudad y la competitividad.



Al parecer, ya hay una fecha para que se reúnan la funcionaria y el empresario.