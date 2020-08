Show extracancha: pandemia de demandas en futbol mexicano

+Liga MX reporta tres más casos de Covid 19 que goles: superó con creces los 100 infectados



+Hasta la fecha tres, de las 72 anotaciones hasta el momento, Chivas no registra uno a favor



+ Tras pausa de cinco meses regresa la Liga Mx Femenil



+Tigres, América y Monterrey, favoritas al título



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Con mísero futbol, ha sido funesto arranque del torneo Guardianes 2020 de Liga MX en el marco de la pandemia por Covid 19 –que hoy superaría los 56 mil decesos en todo el país–. El espectáculo, como nunca había ocurrido, se ofrece extracancha. Con múltiples tarjetas rojas.



La Liga Mx, incluida la Federación Mexicana de Futbol, da más show en los tribunales que en las canchas. Campeonato donde, por cierto, Chivas no lleva gol alguno a favor de los 72 anotados hasta el momento.



Y donde, además, luce incierto el arranque, que comenzó jueves, tras el parón de cinco meses a consecuencia del Covid 19, del torneo femenil de la Liga MX que dirige el polémico Enrique Bonilla.



Infinidad de demandas ocupan y preocupan a jugadores, equipos, directivos y federativos. Desde luego, Cruz Azul se lleva los reflectores, pero la suma de eventos evidencian lo que hoy es el futbol mexicano: un tianguis con gritos y sombrerazos en escritorios, mientas los estadios viven estruendoso silencio.



A la orden de aprehensión contra Billy Álvarez Cuevas, director general de la Cooperativa Cruz Azul del club de futbol –por delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita–, se suma la lucha por el control de la cementera por dos grupos rabiosamente antagónicos. Más cuando están en juego, por ejemplo, los ocho mil millones de pesos anuales que factura, en promedio, la empresa.



Las cosas se pusieron color de hormiga en la cementera, con el inconcebible caso del primogénito que jamás toleró el empoderamiento de su consanguíneo menor.



Diez años de querellas no hicieron mella. Pero Alfredo, Freddy, coló su rencor –y presuntas pruebas de compra-venta irregular de jugadores – por la rendija que abrieron los opositores a la administración del por ahora ilocalizable Guillermo Billy Álvarez, en un caso que aún no termina. Y va para largo.



Ex integrantes del Veracruz siguen su penoso peregrinar reclamando pagos salariales que, bajo una buena gestión, se deberían saldar con un depósito realizado por la administración de Fidel Kuri. Ahora la Federación Mexicana de Futbol dice que también a ella la llevó al baile la afianzadora Sofimex y debe demandar… Hay controversias también por adeudos en los clubes Atlas, Dorados, Irapuato, Murciélagos y Reboceros.



Las directivas de Venados y Leones Negros, todavía indignadas por la eliminación del ascenso hacia Primera División y la desaparición del circuito de plata, mantienen su lucha en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), a pesar de que los federativos quieren endulzarles la vida ahora con 3 millones de pesos a cada club de la Liga de Expansión, una suma pírrica por concepto de derechos de televisión.



Otros que hacen fintas por ir ante un juez son Fox Sports y Santos Laguna. Se acabó la comprensión que todos clamaban debido a la pandemia que dejó a la economía maltrecha.



Grupo Orlegi –dueño del cuadro santista y Atlas– como siempre sacando ventaja, fue el primero en anunciar la disminución de sueldos a sus jugadores a causa del virus. Sin embargo, rechaza categórico que la televisora le pague menos de lo acordado, aunque se trate del mismo argumento.



Fernando Tobio fue despedido del Toluca por revelar que lo hicieron entrenar cuando estaba afectado por el coronavirus. El zaguero argentino no se anda por las ramas y avisó que interpondrá demanda.



Y justo cuando el estratega Ricardo La Volpe se candidateó para dirigir a los Pumas, la ex podóloga de Chivas ganó un amparo contra la sentencia absolutoria hacia el técnico, al que acusó de hostigamiento sexual y atentado al pudor.



Y los clubes, más que goles, reportan casos de Covid. Durante la jornada tres se reportaron tres casos más de jugadores positivos: uno de Pumas, que se no divulgó nombre y otro de América, Jorge Sánchez. El último, Diego Reyes, jugador de los Tigres de la UANL.







Que ya suman, con creces, más de un centenar de infectados de la liga –hombres y mujeres—de marzo a la fecha.







A la baja futbol femenil



Con planteles reducidos, cuatro técnicos nuevos y un equipo debutante, este jueves inició el torneo Apertura 2020 de la Liga Mx Femenil, donde Tigres, Monterrey y América aparecen nuevamente como los principales candidatos a obtener el título del séptimo certamen oficial del futbol profesional de mujeres en nuestro país.



En el duelo inaugural, FC Juárez recibió al Guadalajara este jueves en el estadio Olímpico Benito Juárez. Las Chivas golearon 4-0.



Debido a la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus, casi todos los equipos se vieron obligados a disminuir sus plantillas, por lo que para esta edición de la justa se registraron 117 bajas en total y sólo 80 altas.



En la mayoría de los clubes, el número de despidos fue muy superior al de las nuevas contrataciones, mientras algunos de plano optaron por no reforzarse, como Pumas y Tigres, el máximo ganador de la competencia con dos títulos (Clausura 2018 y 2019).



América y Atlético San Luis fueron los que sufrieron más bajas, con 15 y 10, respectivamente. A su vez, Monterrey y Tigres prescindieron cada uno de nueve jugadoras.



Tras la cancelación del torneo Clausura 2020, que no tuvo campeón, las vigentes monarcas, Rayadas de Monterrey, incorporaron a seis nuevas integrantes para tratar de refrendar el título obtenido en el Apertura 2019, entre las que destacan Mónica Flores y Christina Burkenroad, ambas con experiencia en Europa.



No obstante, tendrán enfrente a su acérrimo rival, Tigres, que está listo y muy motivado para pelear por su tercer campeonato, aseguró su entrenador, Roberto Medina, al tiempo que prometió un cuadro felino mucho más agresivo y competitivo pese a no contar con refuerzos en la presente temporada.



El estratega del conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León reconoció que la pausa de cinco meses en el torneo femenil, debido a la pandemia de Covid-19, tendrá repercusiones en el plantel, pues sin duda perdimos un poco el ritmo de juego; sin embargo, apuntó que dichas afectaciones no sólo nos alcanzaron a nosotros, sino a todos los equipos.



Por otro lado, Tijuana, Querétaro, Chivas y San Luis son los clubes que apostaron por un entrenador nuevo para este torneo.



Las Xolas serán comandadas por Franky Oviedo, mientras el conjunto queretano contrató a Carla Rossi, quien había dirigido al cuadro de Tijuana la temporada pasada.



Por su parte, la escuadra rojiblanca fichó a Édgar Chore Mejía, mientras el conjunto potosino integró a Rigoberto Esparza.



Mazatlán FC, quien estará bajo las órdenes de Miguel Hernández, es el equipo que se estrenará en esta edición de la competencia.



(Con información del diario La Jornada y periódicos deportivos)