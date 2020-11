’Sí, acepto’: el Congreso local de Puebla aprobó el matrimonio igualitario en el estado

La Suprema Corte mexicana determinó desde 2015 que el matrimonio entre personas del mismo sexo es constitucional, por lo que las entidades federativas de la República deben cumplir con ese mandato



El Congreso local del estado de Puebla aprobó este martes, con una amplia mayoría, la iniciativa para legalizar el matrimonio igualitario en el estado, convirtiéndose en la entidad número 13 en reformar su legislación para incluir esta figura.



El Congreso aprobó las reformas al Código Civil de Puebla con 31 votos a favor, cinco votos en contra y tres abstenciones. Hasta ahora, esta entidad era una de las cinco donde se podía acceder al matrimonio igualitario, pero gracias a acciones de inconstitucionalidad promovidas en dichos lugares y no porque sus leyes lo hubieran incorporado.



La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó desde 2015 que el matrimonio igualitario es constitucional, por lo que las entidades federativas de la República deben cumplir con ese mandato.



’Lo que pasó hoy en el Congreso de Puebla definitivamente es algo que celebramos y aplaudimos en toda la comunidad, es un nuevo paso en el reconocimiento pleno de nuestros derechos, porque hay que decirlo: lo que se votó no fue la legalización del matrimonio igualitario. Eso ya es una realidad desde 2015 en todo México’, aseguró a Infobae México el activista César Briceño Castro por la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+.



El largo debate en el Congreso poblano contó con encendidas defensas de la reforma y también con furiosas críticas. ’Yo he aprendido a no etiquetar a nadie por su orientación sexual’, expresó el diputado de Morena Emilio Maurer antes de expresar su voto a favor de la legalización del matrimonio igualitario.