Sí analizo la reelección: Adela Román

La alcaldesa porteña, Adela Román Ocampo manifestó que junto a su equipo político, sí analiza postularse por segunda ocasión para presidir el municipio más importante del estado, Acapulco.



Durante la conferencia de prensa para dar a conocer el estatus de municipio ante la pandemia, realizada este lunes, Román Ocampo precisó que las estadísticas que llevan los analistas de su estructura, arrojan que su imagen está posicionada ante la opinión pública con referencias positivas.



’Sí estamos analizando la reelección junto con mi equipo político, pues al no lograr la postulación para la gubernatura, la posibilidad ee continuar está clara, sobre todo porque los analistas admiten que mi imagen está posicionada, entonces sí buscaré la reelección’, puntualizó.



Además, mencionó que personajes que no han trabajado en el proyecto de la Cuarta Transformación, pretendan postularse por el partido Morena, aun cuando en otros tiempos políticos han sido oposición, sin embargo, no especificó nombres.



De acuerdo con información que ha trascendido en redes sociales, la convocatoria para las alcaldías saldrá a finales de enero, mientras que el 15 de febrero será el día disponible para el registro de las y los aspirantes.



Finalmente, la primera edil envió un mensaje de recuperación al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de dar a conocer por twitter la confirmación de padecer síntomas leves de Covid-19.