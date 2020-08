Si caen las Empresas, México También: Laura Hernández González

En entrevista exclusiva para este medio, la líder del CCEM, informó que en lo que va de la pandemia, concretamente hasta el mes de julio, se contabilizan por lo menos 150 mil empleos perdidos entre formales e informales, así como el cierre de por lo menos el 10 por ciento de las unidades económicas y otro tanto con suspensión de actividades, en una percepción propia del organismo que encabeza.



Sin caer en conjetura alguna, Hernández González destacó que el sector empresarial está descuidado y sin protección real por parte de las instancias gubernamentales, pues no solo se carece en México de políticas públicas de protección empresarial, sino que también se adolece de una cultura de promoción e incentivación de la actividad económica como método esencial para la reactivación en la nueva normalidad.



Aunque reconoció los esfuerzos del gobierno mexiquense, también subrayó el aumento en los hechos delictivos que afectan a los empresarios, entre ellos los asaltos a las unidades transportadoras del producto de las empresas que aumentó en un 52 por ciento, las extorsiones o intentos de extorsión hasta en un 20 por ciento.



Pero la delincuencia organizada no es solo el problema al que se enfrentan los afiliados al CCEM, dijo la empresaria, sino también a los verificadores, quienes realizan de 20 a 30 visitas a las empresas por mes, muchos de ellos son falsos funcionarios, pero también los hay debidamente acreditados por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), por lo que urgen sea creado un protocolo de actuación y/o manual de procedimiento para que no se vean sorprendidos los empresarios, así como elevar a delito grave la usurpación de funciones de quienes se ostentan como verificadores, sin serlo.



Los empresarios también necesitamos que haya justicia en la aplicación de sanciones pues sin el cumplimiento de los avisos o citatorios correspondientes se pretende, en algunos casos, establecer sanciones de 800 mil pesos, cantidad que en este momento llevarían a la quiebra a las pequeñas y medianas empresas.



No nos negamos a la regulación, pues somos los primeros en exigir haya cumplimiento a las normas establecidas, pero sí que haya un poco de disposición en la autoridad para invitar a la regularización de nuestros afiliados, que, dicho sea de paso, la CCEM está conformada por 150 mil empresas y 68 organismos empresariales en el Estado de México, entidad que registra por lo menos a 700 mil unidades económicas.



En otros países, dijo, hay seguro de desempleo, en México se creó uno desde 2011, pero fue una ley que nació muerta por falta de fondos y experiencia, hoy, gracias a las gestiones con el poder legislativo se logró que el gobierno mexiquense destinara apoyo para 50 mil personas, pero no es suficiente, reitero que se debe fijar medidas de apoyo al sector empresarial, pues si las empresas no subsisten, los gobiernos tampoco, finalizó.