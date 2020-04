Si es necesario, AMLO dará mensaje sobre COVID-19 en cadena nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó hoy que, en caso de ser necesario, habrá una cadena nacional de radio y televisión para informar a los mexicanos sobre el COVID-19 (Coronavirus).



’Cuando se necesite, me explicaban que ya hay enlaces del canal 11, del 14, creo que también del 22 y también de estaciones de radio, pero si se necesita en su momento para que tengamos más cobertura; y de manera voluntaria canales de televisión, estaciones de radio, redes quieren ayudarnos a la difusión, pues sería mejor porque tendría mayor alcance’, señaló el mandatario en su conferencia matutina.



Dijo que, si se diera la cadena nacional, se harían recomendaciones a la población a partir de lo que sugieran los médicos y especialistas y él sería un vocero de lo que instruyan los expertos en la emergencia sanitaria.



Afirmó que será el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell seguirá con sus conferencias diarias a las 19:00 horas y lo calificó como un experto preparado y con capacidad de comunicar.



Sobre las medidas que están tomando los gobernadores, entre las que destacan llamar a la población a no salir a las calles, López Obrador aseguró que está de acuerdo con las acciones, siempre y cuando las decisiones se consulten con los especialistas.



’Tengo información de que las decisiones que tomo ayer la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las consultó con los especialistas, con los médicos, eso es todo lo que pedimos que no sean ocurrencias para que no se cometan errores’, refirió el mandatario.



Notimex