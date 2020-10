Si Félix Salgado cree que no es la marca quien puede darle el triunfo, sino la persona, puede irse a otro partido a buscar la candidatura, responde MORENA

Tras las declaraciones del senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, de que ’no es la marca lo que definirá el triunfo en el proceso electoral en el 2021 sino la fuerza del candidato’, cuando se elija al gobernador del estado, el presidente del Consejo de Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo, respondió que si él ’cree que puede prescindir del partido, pues de una vez, estaría bien que se quitara la careta y se mostrara tal cual es, para que se vaya a otro partido a buscar la candidatura’.



Consultado en Chilpancingo, tras participar en la sesión del Congreso de Guerrero, en torno a las declaraciones que realizara el ex alcalde de Acapulco, dijo que estas rayan en el ’mal agradecimiento’, calificándolo como egoísta, ya que Morena le dio la oportunidad de ser su candidato al Senado, cuando él estaba en el olvido por su anterior partido el PRD.



’Yo creo que en su declaración refleja al personaje egoísta que todos conocemos, que todos conocen, donde además hay un fuerte contenido de mal agradecimiento, porque en el 2018 cuando fue nuestro candidato a senador, pues justamente era un personaje que estaba en el ostracismo, ya nadie hablaba de él y sin hacer campaña, gracias a estas estructuras, como él dice que son la marca, pues gracias a esa marca, son con las que pudo ser senador, si no lo reconoce, pues lo que nos dice es que busca su propio interés y si cree que puede prescindir del partido, pues de una vez estaría bien que se quitara la careta y se mostrara tal cual es antes de los comicios de 2021’, refirió.



Sobre su opinión por el triunfo que obtuvo a nivel municipal el PRI en Hidalgo y Coahuila, aseguró que trae muchas lecturas para analizarse: como la autocrítica partidaria, pero también que las condiciones en Guerrero no son las mismas que en esos estados, los cuales siempre han sido priistas.



Reiteró que a los que aseguraron como el PRD y PT, que, sin el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en la boleta, MORENA no es nada en los procesos electorales, llamó a que tuvieran ’memoria fresca’, ya que en 2018, tras la elección presidencial, se ganaron los estados de Baja California y Puebla, incluso en 2016 y 2017, tuvieron buenos avances en Oaxaca con Salomón Jara Cruz y en el Estado de México, con Delfina Gómez.



Expresó que el tema municipal trae diversos análisis y recordó que incluso aquí en Guerrero, donde se obtuvieron muy buenos resultados, en la elección del 2018 se eligió al presidente de la República, senadores, diputaciones federales y locales, esto no se replicó en las alcaldías donde a pesar de gobiernan los ayuntamientos como Acapulco, Iguala de la Independencia y Tlapa de Comonfort, en primer lugar, las obtuvo el PRD y posteriormente el PRI.



Les recordó a los perredistas quienes celebraron el triunfo del PRI en Hidalgo y Coahuila, que sólo refleja su verdadera esencia del lado en que caminan, ya que ellos como instituto político han perdido su registro en algunos estados, por lo que deberían de estar preocupados, al igual que el PT, quien desde siempre en Guerrero ha sido aliado del tricolor, como se muestra claramente en el Congreso Local.



Afirmó que en 2018 demostraron que tiene estructura y en 2021, lo reafirmará con quienes sí representan, comprenden y son parte de este movimiento social que traerá la transformación en la entidad, finalizó.