Si Gobierno de CDMX oculta información sobre Covid-19, será riesgoso retornar a la nueva normalidad

El Gobierno capitalino debe informar con veracidad, la situación real del Covid 19 y en especial, ofrecer datos certeros sobre el número de fallecidos a causa del virus , tomando en cuenta los casos sospechosos, probables o de ’neumonía atípica’, exigió Andrés Atayde Rubiolo, Presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México.



Tras conocer un reporte de Mexicanos Unidos contra la Corrupción, donde se revela que existe un subregistro de personas fallecidas por Covid 19, el dirigente panista afirmó que sin información veraz es imposible establecer una estrategia para enfrentar la pandemia y entrar a una nueva normalidad.



’Si de por sí hay diferencias con los números que da el gobierno federal, la situación se complica ahora al saber que al menos, hay el triple de personas fallecidas por Covid 19, pasar de 937 muertos a 4,577 es una barbaridad; con razón habían reconocido que la cifra no era real, los números de la doctora Sheinbaum no nos dicen la verdad; recurren a la política de la mentira para quedar bien, es de verdad, una situación lamentable’.



Atayde Rubiolo coincidió con la Jefa de Gobierno en el sentido de mantener el semáforo rojo en la ciudad, ya que aún nos encontramos en el punto más alto de la pandemia por lo que reiteró su propuesta de realizar pruebas masivas y establecer un sistema de diagnóstico confiable y masivo en la ciudad que conduzca a la reapertura segura de actividades.



’Entrar a una nueva normalidad implica no sólo garantizar las condiciones de salud y seguridad para quienes vivimos y trabajamos en la Ciudad de México, sino también en generar confianza hacia las autoridades y en este caso, el claro que el Gobierno de la doctora Sheinbaum ha perdido la esperanza de quienes votaron por ella’.



Finalmente, recordó que desde el inicio de la pandemia, Acción Nacional propuso la creación de un Consejo Metropolitano de Salud Pública, un órgano multidisciplinario con visión metropolitana que estuviera encargado de emitir lineamientos de política pública y donde participaran representantes claves del sector público local, empresarial y académico.